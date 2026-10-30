Putin está dispuesto a hablar sobre Ucrania con líderes europeos, incluido Macron y Merz

"También descolgará el teléfono. Él está abierto al diálogo con todos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Añadió que el líder ruso "estuvo, está y seguirá abierto a esos contactos (...) en aras de una trayectoria pacífica para el arreglo del problema ucraniano".

Así reaccionó a las informaciones de la prensa occidental sobre que Estados Unidos (EE.UU.) dio el visto bueno a que Francia, Alemania y el Reino Unido sean los negociadores por parte de Europa.

"Si, digamos, la razón impera en Europa, el número de interesados en mantener contactos aumentará. Si no, no lo habrá. Sea como sea eso no repercutirá en este caso en el proceso de negociaciones tripartitas", subrayó.

El Kremlin ha descartado la participación europea en la próxima ronda de negociaciones ruso-ucranianas en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos, cuya fecha aún se desconoce.

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Putin saludó el jueves la reciente llamada telefónica de los dirigentes de Finlandia y Noruega y aseguró que Rusia no desea una guerra con Europa, pero estará preparada para ello si se produce.

"Apoyamos, y siempre lo hemos dicho, cualquier medida encaminada a restablecer relaciones plenas y genuinas con los países europeos", dijo el jefe del Kremlin al comentar su conversación telefónica con el presidente finlandés, Alexandr Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Putin, quien hizo esta declaración en una rueda de prensa al termino de la tercera cumbre Rusia-África en Moscú, recordó que la llamada fue realizada por iniciativa de los dirigentes europeos, que indicaron, no obstante, que no hablan en nombre de los Veintisiete.

"Sé que hubo algunas críticas hacia ellos, pero no nos corresponde juzgar si es correcto o incorrecto (que llamaran a Moscú). Creo que es lo correcto", afirmó.

Putin, quien había advertido a sus interlocutores europeos que no habrá paz en Ucrania hasta que se tengan en cuenta los intereses nacionales rusos, aseguró ayer que "si la cosa llega tan lejos (como a una guerra con Europa), no habrá vencedores". "Que no lo olviden", recalcó.