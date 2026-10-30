ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
15º
Ahora
ver más
15º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 05:35

Rusia acusa a Kiev de lanzar explosivos en 3 escuelas y 17 guarderías en región fronteriza

Imagen sin descripción

Moscú, 30 oct (EFE).- El Ejército ucraniano esparció por medio de drones una gran cantidad de artefactos explosivos en las inmediaciones de tres escuelas y 17 guarderías del distrito de Bezhitski, en la región fronteriza rusa de Briansk, denunció este viernes el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El enemigo lanzó un ataque deliberado con drones contra instalaciones sociales en el distrito de Bezhitski. Fue lanzada una gran cantidad de artefactos explosivos contra tres escuelas y 17 guarderías", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, donde publicó imágenes de los dispositivos.

Indicó que varias calles de la localidad han sido cerradas.

"En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias, se llevan a cabo labores de desminado", indicó, y llamó a la población local a permanecer en sus hogares.

Indicó que los zapadores tuvieron que evacuar a una mujer que conducía un automóvil, alrededor del cual fueron esparcidos los dispositivos explosivos.

"Protegieron a la conductora con un chaleco antibalas y la sacaron de la zona de posible impacto de esquirlas", señaló.

Las regiones fronterizas rusas de Kursk, Briansk y especialmente Bélgorod son atacadas prácticamente a diario por drones de corto alcance, misiles y la artillería ucraniana, causando gran cantidad de bajas civiles.

Ante esta situación el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una 'franja de seguridad' en las regiones ucranianas de Sumi y Jarkov.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más
04
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más
05
Policiales
Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas
Ver más

Te puede interesar