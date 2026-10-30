Rusia acusa a Kiev de lanzar explosivos en 3 escuelas y 17 guarderías en región fronteriza

"El enemigo lanzó un ataque deliberado con drones contra instalaciones sociales en el distrito de Bezhitski. Fue lanzada una gran cantidad de artefactos explosivos contra tres escuelas y 17 guarderías", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, donde publicó imágenes de los dispositivos.

Indicó que varias calles de la localidad han sido cerradas.

"En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias, se llevan a cabo labores de desminado", indicó, y llamó a la población local a permanecer en sus hogares.

Indicó que los zapadores tuvieron que evacuar a una mujer que conducía un automóvil, alrededor del cual fueron esparcidos los dispositivos explosivos.

"Protegieron a la conductora con un chaleco antibalas y la sacaron de la zona de posible impacto de esquirlas", señaló.

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Las regiones fronterizas rusas de Kursk, Briansk y especialmente Bélgorod son atacadas prácticamente a diario por drones de corto alcance, misiles y la artillería ucraniana, causando gran cantidad de bajas civiles.

Ante esta situación el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una 'franja de seguridad' en las regiones ucranianas de Sumi y Jarkov.