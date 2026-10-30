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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:40

Rusia apuesta por el cese de las hostilidades en Sudán, según Putin

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Moscú, 30 oct (EFE).- Rusia apuesta por el cese de las hostilidades en Sudán y está dispuesta a ayudar para lograr este objetivo, afirmó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, al líder del Consejo Soberano de esta nación, Abdelfatah al Burhan.

Por EFE
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"Rusia siempre apuesta consecuentemente por el cese de las acciones militares, por la solución política", dijo el mandatario ruso durante la reunión celebrada en Moscú.

Putin señaló que tiene previsto "intercambiar opiniones sobre qué podría hacer Rusia para normalizar la situación en Sudán, así como sobre otros temas actuales", durante su conversación con Burhan.

"Hemos preparado una hoja de ruta sobre las direcciones (de cooperación) más prometedoras. Quisiera entregársela y pedirle que encargase a sus ayudantes, los miembros del Gobierno de Sudán, estudiarla y elegir lo que consideréis más interesante y oportuno para el trabajo conjunto", dijo.

Putin indicó que Rusia observa con atención la situación en Sudán, "donde desde hace más de tres años tiene lugar un conflicto armado".

"Comprendemos que el pueblo sudanés atraviesa una situación difícil: el número de refugiados y desplazados, según nuestros datos, superó los 13 millones de personas, la economía y la infraestructura crítica han sufrido daños", dijo.

Recordó además que Rusia ha enviado ayuda humanitaria a este país, incluyendo la vía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El mandatario ruso subrayó el interés de Moscú de cooperar con Sudán en muchas direcciones, incluyendo la esfera informática, la salud, la educación, la logística y la industria.

A su vez, el líder sudanés indicó que "en vistas a los cambios internacionales y regionales necesitamos más que nunca ampliar la cooperación entre nuestros países en condiciones mutuamente aceptables para que podamos continuar nuestra cooperación en todas las esferas".

Destacó la voluntad política de Sudán de continuar fortaleciendo las relaciones con Rusia y desarrollar la interacción bilateral.

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