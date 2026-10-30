Rusia denuncia ataque ucraniano a tres refinerías, pero niega que afecte a negociaciones

"Hoy hubo ataques a tres refinerías y un complejo químico. En una de las plantas hay daños menores, pero, en general, nuestro sistema de defensa antiaérea funcionó bien", dijo este viernes a los periodistas el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

Se trata del mayor ataque contra las refinerías rusas después de la tregua energética anunciada unilateralmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 11 de octubre, que Moscú nunca secundó y Kiev respetó sólo parcialmente.

Los ataques de este viernes también fueron confirmados por el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, quien afirmó que Kiev "no le hizo caso" a Trump, quien le exigió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que cesara dichas operaciones.

"Una vez más no le hicieron caso. Hasta podría decir que lo están ignorando. Aunque Trump ha sido persistente en esta cuestión", precisó en una entrevista con la televisión rusa.

De cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Trump acusó a Zelenski de ser el culpable del alza de los precios del petróleo a nivel internacional, aunque todos los analistas coinciden en que el principal causante es la guerra de EE.UU. en Irán.

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Además, Ushakov insinuó que, sin el apoyo de Europa, estos ataques no habrían ocurrido. "Creo que Europa los sigue apoyando. Difícilmente habrían decidido hacer esto solos", comentó.

Al mismo tiempo, Moscú restó importancia a los ataques de cara a las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi. "Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las refinerías rusas no ponen en duda el desarrollo de las negociaciones tripartitas", anunció el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

La fecha del encuentro en Abu Dabi se desconoce. Moscú planea anunciarla después de la fiesta nacional rusa del 4 de noviembre. Al mismo tiempo, el Kremlin descarta que dichos ataques a la infraestructura energética puedan ser un tema de conversación durante las negociaciones.

Al respecto, Peskov resaltó que ninguna de las partes se comprometió a cesar las acciones militares durante los preparativos para dicho encuentro.