Soldados salvadoreños realizan su primer patrullaje por las calles de Puerto Príncipe

Los salvadoreños, vestidos con uniforme de combate y con fusiles de asalto, recorrieron calles de la comuna de Tabarre, situada al noreste de Puerto Príncipe, cerca de la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, donde los soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) fueron emboscados el 18 de octubre.

La tropa salvadoreña, que ya cuenta con más de 2.000 efectivos en Haití, también fue vista cerca del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en la zona de Clercine, a bordo de camiones y vehículos blindados apoyados desde helicópteros.

Durante su recorrido, la caravana de los salvadoreños fue aplaudida por algunos transeúntes que expresaron su aprobación a la llegada de la fuerza expedicionaria.

Según versiones de medios locales, soldados salvadoreños establecieron una base en la zona de Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el miércoles que más de 2.000 militares de su país están ya en Puerto Príncipe en la operación que busca rescatar a sus cuatro compañeros, cuya suerte se desconoce desde el día del ataque, y en esa campaña están dando "una lección a las pandillas".

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"Si acabamos con las pandillas de acá (El Salvador), podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos (de los haitianos) si quieren que los acabemos o no", sostuvo el mandatario salvadoreño en una declaración el jueves durante la visita al país de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El tamaño de la movilización llama la atención porque en solo diez días Bukele envió un contingente que duplica en número a los efectivos que la Fuerza de Supresión de Pandillas ha logrado reunir en un año como parte de un mandato de Naciones Unidas, que prevé el despliegue de 5.500 efectivos de varios países.

El pasado sábado circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero Bukele descartó esa posibilidad.