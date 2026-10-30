Un grupo antitalibán de Afganistán asegura haber matado a 18 miembros del régimen de Kabul

Según los comunicados emitidos por la formación entre el 22 y el 29 de octubre, el grupo llevó a cabo ataques también en Kandahar, considerada la cuna espiritual y el principal bastión de los fundamentalistas, donde reside su líder supremo, Haibatullah Akhundzada.

El 26 de octubre el grupo reivindicó siete ofensivas simultáneas que resultaron en 9 bajas mortales y 9 heridos entre las filas talibanas, según su versión. El Frente informó de ataques selectivos contra mandos policiales y un oficial de inteligencia del régimen.

Las autoridades de facto talibanes no se han pronunciado hasta el momento para confirmar o desmentir estos incidentes ni las cifras de bajas.

El Frente Unido de Afganistán es una organización insurgente opositora armada fundada y liderada por el general Sami Sadat, excomandante de las fuerzas especiales del ejército de la derrocada República de Afganistán.

El movimiento, que fue fundado en 2023 desde EE. UU. como una plataforma política y militar en el exilio, anunció el lanzamiento de su campaña armada el pasado agosto.

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Más de cinco años después de la toma de Kabul por los talibanes, la oposición armada opera de forma fragmentada en distintas facciones. Junto al AUF combaten el Frente de Resistencia Nacional (NRF) y el Frente de Libertad de Afganistán (AFF), también formado por exmilitares.