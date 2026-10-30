Un helicóptero con 6 pasajeros se estrella en una zona montañosa del norte de la India

"Recibimos la desafortunada noticia de que un helicóptero se estrelló cerca del pueblo de Chai (...) La administración del distrito, el departamento de gestión de desastres y la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) llevan a cabo una operación conjunta de rescate", confirmó en X el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.

Las autoridades de aviación civil confirmaron que en la aeronave, operada por una compañía privada, viajaban cinco pasajeros y el piloto, procedentes de la ciudad de Bangalore, en el sur del país.

Un comunicado de la Aviación Civil de Uttarakhand (UCADA) detalló que el helicóptero despegó a las 13:14 hora local (7:44 GMT) rumbo al helipuerto de Sahastradhara. Minutos después, los sistemas perdieron su señal de rastreo y las comunicaciones cuando sobrevolaba el valle de Joshimath, en el distrito de Chamoli.

Aún no se conocen más detalles sobre los viajeros ni la localización de la aeronave, agregó en un comunicado la UCADA.

Tras observarse una gran columna de humo sobre un campamento militar, las autoridades movilizaron patrullas terrestres del Ejército y de la SDRF, además de desplegar varios helicópteros para las operaciones de rastreo.

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Las autoridades confirmaron que se ha ordenado preventivamente la inmovilización en tierra de toda la flota de la compañía responsable, la Trans Bharat Aviation, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.