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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:35

Un tribunal ordena a la Policía de Kenia presentar a un opositor tanzano desaparecido

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Nairobi, 30 oct (EFE).- Un tribunal ordenó este viernes a la Policía de Kenia que presente ante la corte el próximo lunes al activista opositor tanzano Twaha Mwaipaya, desaparecido tras un presunto secuestro el pasado domingo cerca de Nairobi.

Por EFE
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El Tribunal Superior de Nairobi urgió a la Policía a presentar a Mwaipaya, "vivo o muerto", ante la corte el 2 de noviembre a las 11:00 hora local (08:00 GMT), según dictó el juez Alexander Muteti.

Muteti exigió la presentación del opositor "junto con la orden de detención original" y que la Policía exponga "las razones por las cuales el afectado no debería ser puesto en libertad de inmediato".

La orden se emitió después de que varias organizaciones pro derechos humanos presentaran este martes una demanda para exigir que se revele el paradero de Mwaipaya y que este comparezca ante un tribunal.

La organización Vocal Africa impulsó la demanda junto a otras seis organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional (AI), la Unión Panafricana de Abogados (PALU, en inglés) o la Comisión Internacional de Juristas (ICJ).

"Creemos que, hasta el momento, sigue en manos de las fuerzas de seguridad en Kenia. Es muy difícil demostrar eso, pero tenemos fuentes en las fuerzas de seguridad que nos lo han dado a entender", declaró a EFE el director ejecutivo de Vocal Africa, Hussein Khalid.

Según Khalid, "la manera en que fue secuestrado apunta claramente a la implicación de las agencias de seguridad kenianas".

"Por eso, atribuimos toda la responsabilidad directamente a dichas agencias y exigimos que lo presenten, vivo o muerto", zanjó.

Mwaipaya fue supuestamente secuestrado el domingo hacia las 14.00 hora local (11.00 GMT), en Kamulu, en el condado de Machakos, al este de Nairobi, por individuos que circulaban en tres vehículos.

El opositor se desplazaba entonces junto a otra persona que logró huir y proporcionó a las ONG un relato detallado del suceso.

Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), primera formación opositora en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, se halla en prisión preventiva a la espera del veredicto en un juicio por traición.

El militante llevaba un año exiliado en Kenia, tras sufrir torturas en su país, y estaba implicado en intentos de organizar protestas para conmemorar la represión tras las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.

Esos comicios se saldaron con una abrumadora victoria de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación creada por la propia mandataria.

Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron y Chadema cifró en hasta 1.000 los fallecidos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW).

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.

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