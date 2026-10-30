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Mundo
30 de octubre de 2026 - 02:45

Una riada glaciar en Bután genera daños en infraestructura y alertas en el norte de India

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 30 oct (EFE).- El desbordamiento de un lago glaciar en Bután ha generado daños en infraestructuras en el país del Himalaya y generado alertas este viernes por inundaciones repentinas en zonas norteñas de los estados indios de Assam y Bengala Occidental.

Por EFE
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El Centro Nacional de Hidrología y Meteorología de Bután (NCHM) informó en la noche del jueves que el lago alta montaña Sintaphu, en el noroeste del país, se desbordó hacia las 20.30 hora local (14.30 GMT), por lo que las autoridades activaron sirenas a lo largo de la subcuenca del Mochi y en el curso bajo del río Punatsangchhu.

Según el medio local The Bhutanese, la riada destruyó infraestructuras en las aguas termales naturales de Gasa Tshachu, un popular destino turístico; y otras instalaciones en Taktsemakhang.

Las áreas afectadas fueron evacuadas antes de las inundaciones, sin que por el momento se hayan reportado heridos o fallecidos, reportan medios locales.

La riada ha generado alertas por inundaciones en los distritos indios de Alipurduar (Bengala Occidental) y Dubri (Assam), indicó la Comisión Central de Aguas de la India.

"Se ha desplegado un equipo de Defensa Civil. Ya hemos trasladado a entre 4.000 y 5.000 personas a refugios, utilizando centros escolares como puntos de asistencia. Además, más de 6.000 personas han sido reubicadas en zonas seguras", afirmó en la mañana del viernes el superintendente de Policía de Alipurduar, Amit Kumar Shaw, a la agencia india ANI.

El jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa, aseguró -en X este viernes- que las autoridades monitorean la situación y están preparadas para "abordar de manera eficaz los efectos en las zonas aguas abajo".

En Bután, el NCHM alertó a las 10.20 del viernes (4.20 GMT) que, tras el desbordamiento de la noche anterior, se ha formado un nuevo lago artificial en Taktsi Makhang, en la confluencia de los ríos Shintpahu Chhu y Lunana/Gangchen Taak Chhu.

"Se recomienda a la población que reside a lo largo de los valles de los ríos Mochhu y Punatsangchhu que permanezca alerta y evite acercarse a las riberas de los ríos o a zonas propensas a inundaciones", indicó el comunicado en Facebook.

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