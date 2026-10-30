Unos 50.000 israelíes se suman a campaña por Gobierno con árabes para derrocar a Netanyahu

La iniciativa, promovida por Zazim, el mayor movimiento de activismo digital y comunitario de Israel, aboga por que los partidos árabes sean considerados "socios políticos legítimos", a diferencia de la visión mayoritaria en el bloque opositor israelí y también en el actual Gobierno.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes los resultados definitivos de las elecciones de este martes, que dan la victoria al Likud, el partido de Netanyahu, con 27 escaños, y 53 asientos a su coalición.

En segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! del exgeneral Gadi Eisenkot, con 21 escaños. El bloque anti Netanyahu quedó así con 48 escaños y necesitaría del apoyo de las listas árabes -que sumaron 19 diputados en el mejor resultado de su historia- para superar el umbral de 61 parlamentarios necesarios para gobernar.

Sin embargo, la mayor parte del bloque opositor, integrado por algunas formaciones de la derecha dura sionista y con altos cargos militares, aseguró en campaña que no pactaría con listas árabes. Dentro de esta coalición, solo Los Demócratas, considerados de izquierda en Israel, han tendido la mano a los árabes para que Netanyahu no repita legislatura.

"El respaldo público a la cooperación política entre judíos y árabes es mucho mayor de lo que sugiere el debate político", afirmó Raluca Ganea, directora ejecutiva de Zazim, en un comunicado.

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Y añadió: "El propio Likud mantuvo en el pasado negociaciones de coalición con la Lista Árabe Unida (...) Estas elecciones han puesto de manifiesto que el futuro de la democracia israelí dependerá de la colaboración política entre judíos y árabes".