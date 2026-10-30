Uruguay espera al papa León XIV con 'Una gran alegría'

"En este rinconcito de ilusiones / Se sale a diario a perseguir el sol / llevando de bandera una sonrisa / un mate y la clave del tambor", dice el tema compuesto por Diego Melano con la colaboración de Santiago Soares de Lima y que también cuenta con la voz de Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Josefina Damiani, Marcos Agüero, Agustina Mas y 'Pepe' Crespo.

Todos ellos se encargarán de interpretarla durante la vigilia que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Componer esta canción no solo implicó crear la pieza musical oficial para un evento histórico en el país sudamericano, sino también transmitir un mensaje en el país más laico de la región.

"Yo intenté que fuera una canción realmente de puertas abiertas y que todos los católicos, los que estamos contentos del lado de la fe por un hecho tan profundo, podamos conectar, pero (que) quien no comparte y simplemente se va a alegrar porque viene una figura mundial a visitar nuestro país, una figura espiritual, pueda conectar también con la canción", dijo Melano a la Agencia EFE.

"Vengan que les anuncio una gran alegría / Dios está con nosotros / Nos enciende la vida", indica el estribillo, en referencia al lema oficial del viaje apostólico del papa a Uruguay, tomado del Evangelio de Lucas.

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Melano ve en la visita de León XIV "una oportunidad muy grande de encuentro", en especial para aprovechar que se trata de un papa "que es bastante cercano" a la región que llegará el 6 de noviembre.

"Con León parece que va a ser una gran oportunidad para celebrar lo que nos une y lo que nos diferencia a todos. Yo creo que esa es para mí la invitación y la oportunidad más grande de toda esta movida", resumió Melano.

El artista fusionó en la canción elementos del candombe, de la murga y el folclore uruguayo y sumó imágenes comunes del país sudamericano, como es el viento que sopla desde la rambla de Montevideo, los niños jugando a la pelota "en el campito", el corso de tambores, el canto de los murguistas y la tribuna que "vibra al grito de gol".

El compositor adjudicó a sus años de oficio -que incluye una carrera como solista y años de educador junto a los Salesianos- y a su experiencia en el carnaval uruguayo la facilidad con la que logró dar con una melodía y un estribillo pegadizo.

"Ya vas a tener tiempo para escuchar la canción y meterte adentro de todo lo que dice, pero si después de escucharla te quedaste aplaudiendo y te quedó ahí recordando, eso está buscado totalmente y el efecto de la canción se logra", concluyó.