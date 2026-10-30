Video: paraguayo cuenta como fue su entrenamiento para combatir en Ucrania

Desde su inicio en 2022, la guerra entre Ucrania y Rusia ha reclutado a varias personas de otras nacionalidades en ambos bandos para los combates.

Uno de los regimientos que realiza reclutamiento es el del Regimiento de Asalto Especial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Skala, que tiene centros de reclutamiento de voluntarios extranjeros por todo el mundo.

Hoy, desde una cuenta oficial del regimiento Skala en la red social Instagram, se publicó un video donde Heriberto Britez, paraguayo de 32 años combatiente en Ucrania, contó su experiencia tanto en combate, como en el proceso de formación para el asalto armado.

“Vine a servir a la patria acá en Ucrania. Me llamo Heriberto Britez y ya me adapté a este país, estoy conforme y me siento feliz por estar en Ucrania. Yo antes de venir a Ucrania estaba trabajando de guardia de seguridad en mi país, me dedicaba a eso y después tuve un amigo paraguayo que estaba acá en Ucrania y él me invitó para venir y yo vine por mi propia cuenta, llegué en este país para entrar en el ejército acá en Ucrania”, relata en el video.

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Entrenamiento para salir al combate

Cuenta que tuvo entrenamiento de asalto de trinchera, asalto de búnker y asalto de selva. Dijo que para el asalto se debe contar con experiencia, ya que se debe estar atento y preparado tanto psicológicamente como físicamente, ya sea para saltar a una trinchera y entrar con decisión, ya que no se puede dar vuelta atrás, “porque cuando entra uno, ahí empieza el terror”.

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Explicó que en Paraguay no dan el entrenamiento que hacen en Ucrania, ya que se aprenden muchas cosas que incluso él no imaginaba, por lo que expresó su orgullo al poder superar dificultades y aprender las tácticas que le enseñan, pese a que el entrenamiento es duro, destacó que sirve para cumplir con los objetivos.

Contó que está en la ciudad de Járkov, donde tras ingresar a un búnker, los atacaron con un shahed, dron kamikaze utilizado por Rusia. “Se cayó el búnker sobre nosotros, me rompí el dedo, la mano. Es un recuerdo que tengo ya acá”, detalló.

“Y yo le digo a los muchachos que se preparen físicamente, psicológicamente, más la parte física, hay que dedicarse al ejercicio, los entrenamientos, porque el entrenamiento acá es duro y se tiene que estar preparado psicológicamente para ver muchas cosas y aprender más aún”, recomendó.

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Contó que en los medios y en las redes sociales se ven muchas cosas, pero muchas no son ciertas, ya que como es un país en guerra, es totalmente distinto a lo que puede llegar a reflejarse en imágenes. Agregó que se fue adaptando y que cuando uno va a Ucrania sabe lo que le espera, qué decisión tomar, por lo que se debe ser consciente y estar preparado para enfrentar cualquier situación.

¿Qué es “Skala”?

De acuerdo a la información de las fuentes del gobierno de Ucrania en internet, “Skala” es el nombre oficial de la 425.ª Unidad o Regimiento de Asalto Especial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es una unidad táctica militar muy conocida y oficializada, especializada en operaciones de asalto, reconocimiento aéreo con drones y combate con vehículos blindados. La unidad acepta el reclutamiento de voluntarios extranjeros.

Cualquier ciudadano de otro país puede postularse de manera formal para unirse a sus filas a través de los canales oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de iniciativas coordinadas por el Centro de Reclutamiento de Voluntarios Extranjeros (Foreign Recruits Center o FRC).

Sin embargo, medios oficiales ucranianos e internacionales informaron que el comando de las Fuerzas Terrestres ordenó una suspensión temporal en la recepción de nuevos reclutas para ciertos regimientos de asalto, incluyendo a Skala o Skelya, debido a investigaciones internas y auditorías institucionales sobre sus procesos de entrenamiento y distribución de personal, por lo que recomiendan verificar el estado actual de la convocatoria directamente con los reclutadores del FRC.