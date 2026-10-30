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Mundo
30 de octubre de 2026 - 03:35

Ucrania ataca una refinería en el suroeste de Rusia pese a las presiones de Trump

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Moscú, 30 oct (EFE).- Ucrania volvió a atacar este viernes la refinería de Novokúibishevsk, en la región de Samara (suroeste de Rusia), pese a las reiteradas presiones del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y hostigó nuevamente a Moscú, contra la que habría lanzado más de 850 drones, según el alcalde de la capital rusa.

Por EFE
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"En la ciudad de Novokúbishevsk de la región de Samara arde una refinería que produce combustible para propulsores a reacción para las Fuerzas Armadas de Rusia. Anteriormente las autoridades locales anunciaron alarma por drones y cerraron el aeropuerto", informó el canal independiente de Telegram ruso Astra.

Según el medio, se estableció que la instalación afectada es la refinería gracias a la geolocalización de las imágenes publicadas por los residentes locales en las redes sociales.

Poco antes, el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev, informó en MAX, la red de mensajería rusa, que las defensas antiaéreas y los grupos móviles "repelen un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Durante más de una semana Ucrania se abstuvo de atacar instalaciones energéticas rusas debido a las presiones de Trump, que busca responsabilizar a Kiev del déficit de combustible a nivel internacional y desviar la atención de las consecuencias de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Además, Ucrania volvió a lanzar un ataque masivo de drones contra la capital rusa, según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que reportó el lanzamiento de 862 aparatos aéreos contra la ciudad, 170 de los cuales fueron aniquilados en las inmediaciones de la urbe.

Según el jefe de la Administración capitalina, la víspera fueron lanzados contra Moscú 613 drones, de los cuales 231 fueron derribados en las cercanías de la ciudad.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó el ataque de la víspera, que coincidió con la segunda jornada de la III cumbre Rusia-Africa, mientras que Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, advirtió que si Ucrania ataca la capital rusa en los próximos días, incluida la festividad nacional rusa del 4 de noviembre, esto podría afectar la fecha del encuentro entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, previsto para principios del mes próximo.

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