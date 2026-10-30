Xi y Steinmeier apelan a un orden mundial basado en reglas y a unos lazos China-UE sólidos

Steinmeier advirtió en su reunión con Xi de la presión que sufre un orden internacional en el que "se rompen las reglas", "parece imponerse el derecho del más fuerte" y "demasiadas personas sufren la guerra y la violencia en Oriente Próximo, en Sudán, en Ucrania y en muchos otros lugares", según un comunicado difundido por la Presidencia alemana.

Por ello, propuso que ambos países trabajen juntos para "no solo conservar los cimientos de nuestro orden global, sino volver a reforzarlos", y aseguró que "el mundo necesita a China comprometida con la preservación de este orden".

Ambos mandatarios abordaron también las relaciones económicas bilaterales, que Steinmeier describió como "densas y muy dinámicas".

"Con tanta dinámica, es natural que debamos revisar y reequilibrar una y otra vez las condiciones marco", afirmó el presidente alemán, que se mostró seguro de que se llegará a "buenas soluciones mediante el diálogo", pues ambos países comparten el objetivo de unas relaciones económicas estrechas que aporten un beneficio duradero a las dos partes.

Por su parte, Xi subrayó que China y Alemania tienen estrategias de desarrollo compatibles y amplias perspectivas de cooperación, y aseguró que Pekín está comprometido con una "apertura de alto nivel" y espera que Berlín "ofrezca un entorno justo, transparente y no discriminatorio a las empresas chinas", según un comunicado compartido por el Ministerio de Exteriores del gigante asiático.

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El comunicado chino también abordó las relaciones con la UE, en las que, según Xi, "la cooperación pesa más que la competencia, y el consenso más que las diferencias".

El presidente chino admitió que en el proceso de cooperación han surgido "problemas" y "contradicciones", pero sostuvo que, mientras se mantenga el posicionamiento de socios y el diálogo en pie de igualdad, las diferencias podrán resolverse y no obstaculizarán el desarrollo de los vínculos entre Pekín y el bloque europeo.

Steinmeier, que también se reunió este viernes con el primer ministro, Li Qiang, culmina así su visita de Estado de seis días a China.

El viaje coincide con una gira asiática del canciller alemán, Friedrich Merz, por Singapur, Japón y Corea del Sur, destinada a diversificar las alianzas económicas y de seguridad de Berlín ante las crecientes tensiones comerciales con Pekín.