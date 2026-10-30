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Mundo
30 de octubre de 2026 - 11:10

Yemen pide a la ONU que actúe ante la continua amenaza de las minas terrestres de hutíes

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Saná, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores del Yemen pidió el viernes una intervención internacional urgente para detener la continua colocación de minas antipersona por parte de los rebeldes hutíes, advirtiendo que esta práctica está cobrando vidas civiles y amenazando a comunidades en varias provincias.

Por EFE
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En una nota dirigida al Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Yemen, el ministerio instó a la agencia de la ONU y a otras organizaciones internacionales a intensificar las operaciones de desminado, ampliar los programas de asistencia a las víctimas y redoblar los esfuerzos para identificar las zonas contaminadas.

El ministerio acusó a los hutíes de plantar minas terrestres de forma sistemática e indiscriminada, especialmente en aldeas y zonas densamente pobladas, y los responsabilizó de las bajas civiles y las consecuencias humanitarias resultantes.

"El Ministerio condena la persistente, intensiva e indiscriminada colocación de minas terrestres por parte de la milicia", declaró.

El informe citaba denuncias sobre la colocación de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés) camuflados en zonas montañosas, carreteras secundarias y viviendas abandonadas por personas desplazadas internamente en las zonas rurales de la provincia de Taiz .

El ministerio afirmó que los artefactos estaban causando víctimas civiles casi a diario, entre ellas mujeres y niños, especialmente en las afueras del sur de la ciudad de Taiz y en las zonas aledañas a las posiciones del frente.

El Yemen sigue figurando entre los países más contaminados por minas del mundo, según informó el ministerio, advirtiendo que las minas terrestres y los artefactos explosivos sin detonar (UXO) continúan representando una grave amenaza para la vida, la seguridad y los medios de subsistencia de la población civil.

Según el comunicado, los niños son especialmente vulnerables. Muchos mueren o resultan heridos cuando explotan minas mientras pastorean el ganado, juegan al aire libre o transitan por caminos secundarios accidentados.

Según el ministerio, estas rutas se han vuelto esenciales para los civiles debido a las restricciones y bloqueos impuestos en las ciudades y las carreteras principales.

El ministerio hizo un llamamiento al PNUD y a las organizaciones internacionales pertinentes para que condenen públicamente la campaña de colocación de minas y coordinen con los organismos de la ONU para presionar a los hutíes a fin de que dejen de plantar minas antipersona.

Asimismo, instó a ampliar la educación sobre el riesgo de las minas terrestres, los estudios sobre minas, las operaciones de desminado y la asistencia a los supervivientes, citando la creciente extensión geográfica de la contaminación.

El ministerio hizo hincapié además en la necesidad de un mayor apoyo internacional para el Programa Nacional de Acción contra las Minas de Yemen (YEMAC), afirmando que la mejora de las capacidades técnicas y operativas es esencial para hacer frente a esta amenaza.

Afirmó que dicho apoyo también ayudaría al Yemen a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención de Ottawa de 1997 que prohíbe las minas antipersona, el derecho internacional humanitario y otros acuerdos internacionales pertinentes.

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