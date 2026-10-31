Al menos 296 detenidos en Francia en el tercer sábado de protesta nacional

Asimismo, las autoridades anunciaron que registraron, hasta el momento, una decena de gendarmes heridos. No fueron difundidos balances de manifestantes heridos.

Aunque se trata de datos provisionales, son a priori cifras bastante inferiores a las registradas el pasado sábado, cuando en total a las 20 horas (18 GMT) había ya en total un millar de arrestos.

Las fuerzas del orden siguen en alerta debido a que en las redes sociales circulan llamamientos a protestar sin autorización y a cometer actos violentos aprovechando la noche de Halloween.

Los incidentes al final de las manifestaciones de produjeron en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes o Toulouse, aunque, en general, la participación en las movilizaciones por todo el país -unas 320.000 personas, según cifras oficiales- descendió respecto a las del pasado sábado, y especialmente en comparación a las del 17 de octubre.

Para evitar una jornada como aquella, cuando las fuerzas del orden perdieron el control y los alborotadores realizaron numerosos actos vandálicos, unos 70.000 agentes se han desplegado en el país.