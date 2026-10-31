Algunos incidentes en varias ciudades francesas al término de las manifestaciones

Los incidentes de produjeron en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes o Toulouse, aunque, en general, la participación en las movilizaciones por todo el país -unas 320.000 personas, según cifras oficiales- descendió respecto a las del pasado sábado, y especialmente en comparación a las del 17 de octubre.

Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua en aquellos puntos en los que se produjeron incidentes al final de las marchas, cuando grupos de participantes se negaron a disolverse.

Hasta las 17 horas (15 GMT), el Ministerio de Interior francés contabilizó casi 100.000 manifestantes menos que hace una semana (410.000 en todo el país) y más de 200.000 menos que en las del 17 de octubre (cuando hubo 550.000 personas en las calles).

Como es habitual, los impulsores de la movilización dan cifras más altas y la intersindical estudiantil -uno de los motores de estas protestas, que se han generalizado pero que comenzaron a finales de septiembre con bloqueos en institutos por el deterioro de la educación pública- cifra la participación total en medio millón y el sindicato CGT en 800.000.

En París, el número de manifestantes de acuerdo al conteo gubernamental fue de 70.000 y, pese a que la marcha transcurrió en calma desde su salida de la porte de Bagnolet (este) a las 14 horas (12 GMT), la situación se tensó una vez llegó la marcha al Porte de Charenton (sureste).

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Ese punto era final del recorrido que había autorizado la Prefectura de Policía tras un vaivén jurídico que finalmente impidió marchar por donde habían pedido los sindicatos, entre la Bastilla y la plaza de la Nación, mucho más cerca del centro parisino.

La negativa de algunos manifestantes y alborotadores a disolver la concentración provocó enfrentamientos con la policía, lanzamiento de objetos, pequeños incendios y uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad.

Antes de eso, en París también se dieron intentos de manifestación no autorizada, como una marcha estudiantil con más de un centenar de personas que salió de Bastilla pese a la prohibición de la Prefectura de Policía. Tras negociaciones entre los participantes y las fuerzas de seguridad, el grupo se unió a la marcha principal, según detalló la cadena pública Franceinfo.

Los manifestantes formaron barricadas en Lyon y la policía respondió con gases lacrimógenos para tratar de dispersar a individuos que igualmente se negaban a disolver la protesta.

En Marsella, la segunda mayor ciudad de Francia, se vieron contenedores incendiados y altercados igualmente con la policía, escenas que se repitieron en Rennes.

En Toulouse, las fuerzas de seguridad optaron por un cañón de agua para que los manifestantes abandonaran las concentraciones.

Al margen de las manifestaciones en sí, el Gobierno está en alerta por la constatación de llamamientos en las redes sociales, por parte de grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados, para provocar disturbios, cometer saqueos y aprovechar la celebración de Halloween para organizar concentraciones violentas, también por la noche.

Además de las restricciones a las manifestaciones, desde anoche se impusieron toques de queda para todo el fin de semana en algunas zonas de París como la plaza de la República y el área comercial de Châtelet-Les Halles, donde se produjeron numerosos saqueos el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.

Los menores no acompañados de al menos un representante legal no podrán tampoco circular a partir de las 21 horas en varios barrios de la capital.

En el que es el tercer sábado consecutivo de protestas, el Gobierno había dispuesto un operativo policial excepcional de 70.000 agentes en todo el territorio nacional, con policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros.