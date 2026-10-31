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Mundo
31 de octubre de 2026 - 15:15

Argelia lamenta que no se renueve la misión de la ONU para el Sáhara Occidental

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Túnez, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Argelia lamentó este sábado que no se haya renovado el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que vence esta medianoche, tras haber fracasado el viernes la votación del Consejo de Seguridad de la ONU para su continuidad.

Por EFE
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Según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores argelino, "el sesgo excesivo" de la resolución, "inclinada excesiva y descaradamente en beneficio de Marruecos" en perjuicio del Frente Polisario, fue la causa del "inevitable" resultado.

Argelia se refirió en estos términos a la resolución impulsada por Estados Unidos, que consolidaba la propuesta de autonomía de Marruecos como eje de las negociaciones para resolver el conflicto, al considerarla "la solución más viable" y establecerla como "única base" para continuar las conversaciones.

También planteaba eliminar la referencia al referéndum que figuraba en la denominación de la misión (Minurso) desde su despliegue en 1991, en el marco de un plan de arreglo que contemplaba una consulta para que la población saharaui decidiera el futuro del territorio, pero que nunca llegó a celebrarse.

Para Argelia, es "prioritario" que una posible solución al conflicto "permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la libre autodeterminación", y la propuesta estadounidense "excluía la opción", con la eliminación de la referencia al referéndum, "una señal política preocupante".

Antes de someter a votación la resolución, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Ataf, envió cartas a los miembros del Consejo de Seguridad para alertar de las consecuencias "sumamente graves" que podrían derivar de adoptar una plan destinado a "legitimar una situación basada en la ocupación", dejando al margen "el derecho del pueblo saharaui a la autoderminación".

Pese a que hubo varias versiones, la final dejó sin efecto la libre determinación, al proponer el plan de autonomía propuesto por Marruecos, bajo "su supuesta soberanía sobre el Sáhara Occidental", como única base de las negociaciones.

Además, advirtió de que la propuesta privaba al Frente Polisario, "único representante legítimo del pueblo saharaui", de la posibilidad de presentar "sus propias visiones e ideas sobre una solución justa y duradera al conflicto, en el curso de las negociaciones".

La propuesta, que recibió once votos favorables y tres abstenciones, fue vetada por Rusia, con poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad, que posteriormente presentó otro documento paralelo, más favorable al Polisario, pero fue vetado por EE. UU.

El Gobierno argelino reiteró su compromiso con una solución política "justa, duradera y mutuamente aceptable" que garantice al pueblo saharaui su derecho a la libre determinación, conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

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