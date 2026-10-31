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Mundo
31 de octubre de 2026 - 15:45

Ascienden a 3 los palestinos muertos por fuego israelí en Gaza, según fuentes palestinas

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Gaza, 31 oct (EFE).- Al menos tres gazatíes murieron este sábado tras diversos ataques del Ejército israelí (FDI) a lo largo de la Franja, informaron a EFE fuentes médicas palestinas.

Por EFE
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Zaher al Waheidi, director del departamento que registra los decesos y portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, confirmó a EFE que un palestino falleció a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí previo contra el barrio de Tel al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza (norte del enclave palestino).

Éste también indicó que otro palestino murió en un ataque con un dron israelí al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat (gobernación de Deir al Balah, centro de la Franja).

Además, otro individuo pereció en otro ataque con un dron israelí contra una tienda de campaña de personas desplazadas cerca de las Torres Taiba, al oeste de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza).

El Ejército israelí no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos nuevos ataques.

Las zonas orientales de la ciudad de Gaza y las áreas al oeste de Beit Lahia también fueron objeto de intensos bombardeos de artillería israelí en las últimas horas, según la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

"Por otra parte, embarcaciones de la marina israelí continuaron disparando hacia la costa de la ciudad de Gaza", añadió WAFA.

Pese al alto el fuego, presuntamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025, 1.580 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en la Franja de Gaza, sin contar los decesos registrados hoy.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a 74.594 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y, entre ellos, a más de 20.000 menores de edad.

Y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno. Hoy, dos bebés gazatíes murieron a causa de las heridas provocadas por un incendio en uno de estos campamentos de desplazados.

La mayor parte de Gaza ha sido arrasada, con hospitales funcionando aún hoy de forma parcial, con electricidad producida por generadores y niños dando clases en tiendas de campaña.

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