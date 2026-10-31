Carlos III llega a Antigua y Barbuda para celebrar los 45 años de su independencia

Como parte de la celebración de la independencia de Antigua y Barbuda, una antigua colonia británica y miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carlos III y la reina Camila acudirán a un desfile que recorrerá algunos sectores de Antigua, según detalla la cuenta de la realeza en sus redes sociales.

Luego de este acto, el rey y la reina visitarán la casa de gobierno local de Antigua y Barbuda para celebrar la cultura, la herencia y el talento artístico local.

El lunes, la familia real participará en la reunión de jefes de Gobierno de Commonwealth, donde la Caricom exigirá al Reino Unido reparaciones por la trata transatlántica de esclavos en la época colonial.

Previo a la cita, Carla Barnett, secretaria general de Caricom, una organización integrada por quince países caribeños cuya sede está en Guyana, aseguró que llevan en agenda el tema de las reparaciones porque son "los crímenes de lesa humanidad que jamás podremos olvidar".

Para Barnett, es "un momento crucial en la búsqueda de justicia reparadora", después de la histórica resolución de la ONU que declara la trata de africanos esclavizados como "el crimen más grave contra la humanidad".

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La Commonwealth está compuesta por 56 países con lazos históricos con el Reino Unido, entre ellos muchos africanos y la mayoría de los miembros de la Caricom, organización que creó la Comisión de Reparaciones en 2013.

Como monarca constitucional, el rey no puede comprometer disculpas formales ni reparaciones sin el aval del Gobierno británico, que el pasado 7 de septiembre reiteró que el Reino Unido "no paga ni pagará" reparaciones.

Por ello, Carlos III se ha limitado durante su gira por el Caribe a expresar su pesar, al usar fórmulas similares a las empleadas como príncipe de Gales por ejemplo en Barbados, durante la ceremonia en la que el país se convirtió en república en 2021.

"Es justo que reconozcamos el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá, incluso mientras nos alegramos de los éxitos del presente y construimos nuevas oportunidades para el futuro", afirmó el monarca en Bahamas, donde estuvo esta semana, además de Guyana.