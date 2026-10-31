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Mundo
31 de octubre de 2026 - 13:40

Cuba celebrará aniversario de su Zona de Desarrollo de Mariel en busca de más inversiones

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La Habana, 31 oct (EFE).- La Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), el mayor enclave económico de Cuba, celebrará su decimotercer aniversario en noviembre con una feria expositiva comercial para atraer capitales, en medio de las sanciones de Estados Unidos que han ahuyentado a los inversionistas extranjeros, informaron este sábado medios estatales.

Por EFE
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El evento, previsto para los próximos 2 y 3 de noviembre, tiene como objetivo "propiciar una articulación entre los usuarios de la zona y el resto de los nuevos actores económicos del país, así como la promoción de los productos, servicios y los nuevos incentivos para promover el comercio exterior y la inversión extranjera", puntualizó el comité organizador.

La cita, bajo la máxima de la ZEDM como "una puerta abierta al mundo", se dará en un contexto marcado en la isla por un bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., y sanciones adicionales contra más de treinta altos cargos y cincuenta empresas estatales, además de su sector privado e inversores extranjeros.

Como resultado, desde mayo, cuando comenzaron las sanciones de Washington, han anunciado su salida del país caribeño la minera canadiense Sherritt -la más grande inversionista- y las dos mayores navieras que servían sus puertos, especialmente en el Mariel (oeste).

También salieron de la isla el banco que gestionaba las operaciones con Visa y Mastercard, y las principales hoteleras internacionales.

La conmemoración del aniversario de la zona, el proyecto estrella del gobierno cubano para captar capital extranjero, tendrá lugar en el complejo Morro-Cabaña de la capital cubana y se prevé que reúna a más de 55 usuarios, lo que representa unos doscientos participantes como expositores.

Durante las dos jornadas que durará el encuentro se llevarán a cabo intercambios con representantes del enclave, así como conversatorios sobre la actualidad y el futuro para los actores privados, señalaron los organizadores.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas. El endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales han agravado los problemas estructurales de la economía cubana.

El país caribeño acumula entre 2020 y 2025 una severa contracción de más de un 15 % y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que en este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).

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