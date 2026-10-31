ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
31 de octubre de 2026 - 11:05

Daddy Yankee, Santana, Lafourcade, Dangond, Emilia y Yorghaki, entre los estrenos latinos

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El disco de amor de Daddy Yankee, la canción de Carlos Santana con Natalia Lafourcade y el sencillo de Yorghaki encabezan una semana de novedades de música latina, en la que también publicaron Emilia, J Álvarez, Ian Cordova, Silvestre Dangond y la pareja formada por La Joaqui y Tiago PZK.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El puertorriqueño Daddy Yankee publicó 'La postal', un álbum de 15 canciones que define como cartas de amor a la pareja, la familia y "uno mismo". El disco cuenta con colaboraciones de la rapera estadounidense Cardi B, sus compatriotas Myke Towers y De La Rose, el venezolano Danny Ocean, el argentino Bizarrap y el cantante indio Diljit Dosanjh. El lanzamiento llega antes del homenaje que recibirá el 11 de noviembre como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación y después de 'Lamento en baile' (2025), un álbum de temática cristiana.

El guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana y la cantante mexicana Natalia Lafourcade publicaron 'Hermano', un llamamiento a la paz y a la reconciliación que recuerda que las personas tienen más cosas en común. Lafourcade la compuso con Edgar Barrera, que también la produjo. El tema mezcla el son jarocho veracruzano con el rock de la guitarra de Santana.

El venezolano Yorghaki publicó 'Catira', una canción romántica y divertida dedicada a las rubias, a las que en su país se llama catiras. Con ella abre una etapa de canciones de amor después de su tema más escuchado en Spotify, 'Capaz', de merengue y reguetón, con su compatriota Alleh, que les valió una candidatura al Latin Grammy de 2025 a la mejor fusión o interpretación urbana.

La argentina Emilia publicó 'Bodypainting', con el que abre una nueva etapa tras su disco '.mp3' (2023). Es un tema de pop con R&B, texturas electrónicas y una línea de bajo hecha con la voz que recuerda a 'Pony' (1996), del cantante estadounidense Ginuwine. Ayudó en la producción Zecca, quien trabajó con Drake y Karol G.

Los argentinos La Joaqui y Tiago PZK publicaron el miércoles 'Obsesión', su primera canción juntos. Es un RKT, un ritmo argentino que mezcla reguetón y cumbia villera, producido por el colombiano Ovy On The Drums, conocido por su trabajo con Karol G. Los dos son pareja, y la letra habla de dos personas a las que no les importa lo que piensen los demás.

El mexicano Ian Cordova publicó 'El pariente 2', la continuación de 'El pariente' (2024). Es un trap tumbado, una mezcla con regional mexicano, que cuenta qué pasó con el protagonista de la primera parte: el joven que soñaba con el éxito y ahora lo vive. La primera parte suma más de 81 millones de reproducciones en Spotify.

El colombiano Silvestre Dangond publicó 'Hay amores', una fusión de vallenato y otros ritmos tropicales en la que repasa el amor por etapas: el primer enamoramiento de la infancia, el torbellino de la adolescencia y la calma de la pareja adulta.

El puertorriqueño J Álvarez publicó 'Maldito amor', un reguetón romántico con aire de cumbia que dedica a su público argentino. La canción habla del despecho y de dar por cerrada una relación. Su canción con más reproducciones en Spotify, 'La pregunta', supera los 485 millones.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar