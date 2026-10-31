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Mundo
31 de octubre de 2026 - 10:15

'Dao', del francosenegalés Alain Gomis, se lleva la Espiga de Oro de la Seminci en España

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Valladolid (España), 31 oct (EFE).- El jurado internacional de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) premió este sábado con la Espiga de Oro del festival a la película ‘Dao’, del director francosenegalés Alain Gomis, vertebrada en torno a ceremonias matrimoniales en dos continentes.

Por EFE
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Integrado por la productora italiana Francesca Andreoli, el compositor francés Grégoire Hetzel, el programador y escritor Dennis Lim, la cineasta y productora española Elena Manrique y el realizador uruguayo-español Federico Veiroj, el jurado internacional valoró de ‘Dao’ que evoque “un espacio libre, abierto y poroso entre la ficción y el documental”.

La Espiga de Plata recayó en ‘La Gradiva’, ópera prima de la directora francesa Marine Atlan, un premio que el jurado afirmó tener “clarísimo” por su riqueza narrativa y un elenco de actores “conmovedores”.

El jurado realizó también una mención especial a ‘Aquí’, del portugués Tiago Guedes.

El argentino Lisandro Alonso se hizo con el premio a la mejor dirección por ‘La Libertad Doble’ y el jurado destacó “su convicción cinematográfica y su habilidad de transformar el lenguaje contemplativo en una experiencia cómplice”.

En cuanto a las interpretaciones, el jurado valoró los trabajos de la italiana Alba Rohrwacher por una interpretación “sensible y completa” en ‘A Good Little Soldier’ y del francés Swann Arlaud por ‘Un hombre de nuestro tiempo’, de quien destacaron su capacidad de interpretar de forma “convincente” las contradicciones de un “hombre corriente”.

El premio Miguel Delibes al mejor guión fue para 'Every time', de Sandra Wollner (también directora de la película), por su “creativa exploración del duelo y la memoria en un mundo mediado por la tecnología digital”.

Los codirectores de esta edición de la Seminci, Javier H. Estrada y Mariona Viader, han recordado la dedicación del certamen al público joven y su vocación de formar a “futuros cinéfilos”.

Esa voluntad ha sido correspondida por el Premio del Público Sección Oficial Punto de Encuentro y el Premio Seminci Joven al largometraje ‘Salen las lobas’, de Claudia Estrada Tarascó.

En la Sección Punto de Encuentro, la cinta ganadora ha sido ‘9 Temples to heaven’, de Sompot Chidgasornpongse, de la que el jurado destacó su diseño de sonido y por demostrar “que lo visible es solo una pequeña parte de lo que nos rodea”.

El Premio Especial FUNDOS, dentro de esta misma sección, fue para la película española 'Cinemanía’, de Marc Ferrer, mientras que el cineasta Manon Coubia ganó el Premio ESCAC a la mejor dirección de una primera o segunda película por 'Forest High'.

En la sección Alquimias, el jurado concedió el premio al filme 'Promised spaces', de Ivan Marković, por su “impactante cinematografía” y su diseño sonoro “ de múltiples capas, con resonancia universal”.

El cineasta Hassen Ferhani ganó el Gran Premio Tiempo de Historia con ‘Alea Jacarandas', mientras que el Premio Especial de esta sección fue para 'Biografía de Jorge Luis Borges', de Mariano Llinás.

El jurado de esa sección ha tenido una mención especial para la película 'At Night', dirigida por Beatrice Gibson; mientras que ha otorgado el Premio DOC. España a Eloy Enciso Cachafeiro por 'Todo es cárcel'.

El premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección española ha reconocido el debut de Sebastián Uría con 'Adiós'; mientras que el Premio Miniminci, que otorgan los estudiantes que acuden a las salas estos días, ha sido para ‘Momonsters, película de navidad’, de Javier Martínez y Christian Garnez.

En cuanto al jurado de cortometrajes, otorgó la Espiga de Oro a ‘Class Photo’, de Arnas Balčiūnas, de quien han destacado su “narrativa profunda” y sus “valores audiovisuales sólidos”.

Las Espigas de Plata en cortometrajes han sido para ‘Primer fuego’, de Blanca Camell Galí, y 'Crónica del cansancio', de Natalia Marín; mientras el premio al mejor cortometraje europeo ha recaído en 'Pithead', de Wannes Vanspauwen y Pol de Plecker.

En cuanto a la sección oficial de Cortometrajes Españoles, el máximo premio ha sido para 'L’enterrament de la sardina', de Mariona Martínez, y el Premio Castilla y León en Corto ha sido para 'Under the lake', de Juan Carlos Mostaza.

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