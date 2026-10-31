EE.UU., Australia, India y Japón acuerdan invertir en desarrollo de IA en el Indopacífico

El anuncio se produjo tras una reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con sus tres homólogos en Atlanta (EE.UU.), al margen de una reunión ministerial del G20.

Los cuatro Gobiernos destacaron en un comunicado conjunto la importancia de estas tecnologías para el crecimiento económico y señalaron que la asistencia se canalizará, entre otros mecanismos, a través del denominado Acelerador del Quad.

La declaración no precisa el calendario de las aportaciones ni cuánto destinará cada país.

Además, Estados Unidos se comprometió a entregar 10 millones de dólares para promover infraestructuras e instalaciones en la India y recuperar minerales críticos de residuos electrónicos y otros materiales.

Esta iniciativa busca reforzar las cadenas de suministro de materias primas esenciales para el desarrollo tecnológico y reducir la dependencia de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cuatro países también subrayaron la "necesidad absoluta" de preservar los derechos y las libertades de navegación en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, ante los bloqueos de Irán y sus aliados hutíes en repuesta a la ofensiva estadounidense.

También defendieron el flujo ininterrumpido del comercio "sin la imposición de peajes".

Los líderes del Quad tienen previsto reunirse el próximo noviembre en Manila (Filipinas), al margen de las reuniones de la ASEAN, a las que también asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump.