EE.UU. celebra Halloween con previsión de gasto récord y cambio de tendencias por la IA

Según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, en inglés), la patronal del sector, el gasto previsto supera el récord de 13.100 millones de dólares registrado en el Halloween de 2025.

Los estadounidenses gastarán un promedio de 115,14 dólares por persona, frente a los 114,45 dólares por persona del año pasado, detalla la NRF.

Mientras, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) eleva el gasto promedio a 263 dólares por persona.

La IA está cambiando las tendencias de compra de los consumidores durante esta temporada, según los estudios de la NRF y PwC.

Y es que casi la mitad de los compradores están utilizando plataformas y herramientas de IA este Halloween: por ejemplo, un 34 % de los encuestados por la NRF recurren a ella para planificar sus compras, y un 32 % las usan para pedir recomendaciones o ideas de productos que comprar.

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El estudio de PwC también señala este cambio de tendencia y apunta a que la IA está impulsando el interés por los planes en casa, con consumidores que piden ideas para fiestas en el hogar y sin alcohol.

Casi la mitad de los usuarios ha usado esta tecnología para buscar ideas de disfraces, mientras que un tercio o más ha recurrido a ella para comparar ofertas, encontrar recetas o planificar decoraciones y fiestas, destaca PwC.

Además, entre la generación Z casi uno de cada cinco usuarios de IA la utiliza para que esta automatice y programe sus compras de Halloween, participando activamente en el proceso de compra.

Los productos más populares esta temporada serán los dulces: un 96 % de los consumidores planea comprar caramelos y golosinas, lo que supone un gasto de 4.100 millones de dólares, según las cifras de la NRF.

Le siguen los adornos (78 %, un gasto de 4.300 millones) y los disfraces (71 %, 4.400 millones), mientras que las tarjetas de felicitación serán más populares este año, pues tienen previsto comprarlas un 42 % de los consumidores frente al 38 % del año pasado, con un gasto estimado de 800 millones de dólares.

Allison Zeller, vicepresidenta de Información sobre la Industria y el Consumidor de la NRF, explica en un comunicado que este año los consumidores son más "reflexivos y estratégicos" y están buscando "maneras de sacar el máximo partido a su dinero a lo largo de toda la temporada".

Por ello, han planificado sus compras con anticipación: el 49 % de los encuestados afirmó que planeaba comenzar sus compras de Halloween en septiembre o incluso antes, lo que refleja "cómo Halloween se ha convertido de un evento de un solo día en toda una temporada para los consumidores", de acuerdo con la NRF.

Entre quienes adelantan sus compras, el 23 % afirma que lo hace para repartir los gastos en su presupuesto, mientras que el 21 % cita precios y promociones demasiado atractivos como para dejarlos pasar.

Este comportamiento va en línea con la subida de la inflación en el país: el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en septiembre un 3,7 % interanual, una cifra tres décimas por encima del dato de agosto y que continúa impulsada por el incremento del precio de los combustibles motivado por la guerra contra Irán.