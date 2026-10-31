El proceso de paz en el Sáhara, entre la desconfianza saharaui y el riesgo de escalada

Creada en 1991, la Minurso no ha logrado su principal objetivo: organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, la antigua colonia española cuya soberanía disputan Marruecos y el independentista Frente Polisario -apoyado por Argelia- desde hace cinco décadas.

Durante la sesión anual en el Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la Minurso, Rusia vetó el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, que planteaba renovar el mandato de la misión eliminando la opción de un referéndum de autodeterminación, mientras que la propuesta alternativa rusa para prolongarlo durante otro año fue vetada por Washington.

Tras los vetos cruzados de Washington y Moscú, Marruecos reclamó el final de la presencia de la misión en el territorio y la salida de sus efectivos y medios en los próximos días.

La situación, sin precedentes en el caso Sáhara Occidental, abre un nuevo escenario. Para el analista en Crisis Group Riccardo Fabiani, "todo es incierto y la incertidumbre domina la situación".

Fabiani no descarta que los miembros del Consejo de Seguridad puedan llegar a un acuerdo sobre una resolución de urgencia antes de la medianoche, hora oficial de expiración del mandato de la Minurso, con el fin de prorrogarlo durante algunas semanas o algunos meses.

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"Esto daría al Consejo de Seguridad tiempo para evitar lo peor y elaborar después un compromiso más duradero", precisó en declaraciones a EFE.

Otro escenario, según el politólogo, es que EE.UU. pierda interés en un acuerdo y acepte el cierre de la Minurso, lo que constituiría la situación "más confusa".

Marruecos reclamó este viernes el cierre de la Minurso, aunque se mantiene comprometido con el alto el fuego. Sin embargo, para Fabiani existe el riesgo de que Rabat tome militarmente la 'zona colchón' del Sáhara Occidental, lo que podría ser una "medida potencialmente escalatoria, con consecuencias peligrosas para la estabilidad regional".

La denominada 'zona colchón' supone el 20 % de la superficie del Sáhara Occidental, está fuera del control del Ejército marroquí y separa este territorio de Argelia y Mauritania. El Frente Polisario la denomina 'zona liberada' y está obligatoriamente desmilitarizada.

Para el exministro de Marruecos Lahcen Haddad, "Marruecos habría preferido un enfoque consensuado que permitiera a las Naciones Unidas ayudar a las partes a acercarse a una solución mutuamente beneficiosa" pero "quienes se benefician del statu quo tienen pocos motivos para querer ponerle fin (al conflicto)".

"Argelia y el Frente Polisario se han resistido reiteradamente a cualquier avance hacia una solución negociada, mientras que el pueblo sigue pagando las consecuencias de un conflicto que se ha prolongado durante décadas", escribió hoy en el diario Le360.

"El veto ruso solo ha servido para prolongar las demoras que una nueva apertura diplomática podría haber superado. Esto no es ni serio ni responsable", agregó Haddad.

Tras este "punto de inflexión", la prioridad es "construir un futuro político que brinde paz, dignidad y oportunidades a los pueblos de la región", concluyó.

La incertidumbre sobre el futuro de la Minurso preocupa a los activistas independentistas saharauis en el territorio bajo control marroquí sobre una posible vuelta al "punto cero".

"Vivimos 35 años esperando la mentira del referéndum y ahora volvemos al punto de partida sin que las potencias tengan en cuenta el sufrimiento del pueblo saharaui. Esa comunidad debería asumir la responsabilidad de la desviación de los jóvenes hacia la violencia sin límites", advirtió.

El presidente del Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (Codesa), Ali Salem Tamek, subrayó a EFE que el fracaso del Consejo de Seguridad "no altera la situación jurídica internacional del Sáhara Occidental como una cuestión pendiente de descolonización", ni menoscaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Para los independentistas saharauis, "el fin de la presencia de la misión en el Sáhara devolvería la situación al punto de partida", agregó.