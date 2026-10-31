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Mundo
31 de octubre de 2026 - 22:35

El Salvador recibe los restos del 'streamer' Komanche para su sepultura

Imagen sin descripción

San Sebastián (El Salvador), 31 oct (EFE).- Decenas de personas de la localidad de San Sebastián, a 51 kilómetros al este de San Salvador, recibieron el sábado los restos del 'streamer' salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido por el nombre de Komanche, fallecido a la edad de 30 años en México.

Por EFE
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Tras varias horas de retraso, el cuerpo fue trasladado desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y fue recibido entre aplausos y vivas de los vecinos al recorrer la calle principal del poblado.

Los restos fueron llevados a una funeraria donde esperaban varios arreglos de flores y en el lugar, según pudo presenciar EFE, la familia pidió estar un momento a solas con el féretro del 'streamer', que tenía cerca de medio millón de seguidores en la Youtube y 881.000 en Instagram.

Se espera que a lo largo de la noche se realicen sus honras fúnebres, sin que se haya confirmado si será sepultado el domingo en el cementerio de San Sebastián, en el departamento de San Vicente.

El representante del youtuber, Byron Reyes, aseguró en su perfil de Instagram el pasado 26 de octubre que el joven tenía varios proyectos en marcha, y que "siempre quiso a su país de manera increíble".

También añadió: "El bullying a cualquier escala no es un juego", sin aclarar su relación con el fallecimiento del creador.

"Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras", señaló el representante del fallecido.

Komanche era conocido por participar en eventos en línea en español y como organizador de los 'Squid Craft Games', una competición de Minecraft en el que también participaban los youtubers AuronPlay y El Rubius. El evento estaba inspirado en la serie 'El juego del calamar', y tuvo gran repercusión en la plataforma Twitch.

Gómez iba a ser uno de los participantes de 'La Velada del Año 6', organizada por Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado después de que él mismo lo desvelara prematuramente saltándose un acuerdo de confidencialidad, según recogen varios medios.

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