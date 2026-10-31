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Mundo
31 de octubre de 2026 - 14:15

Erdogan y Zelenski intentarán renovar acuerdo con Moscú para exportar cereal de Ucrania

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Estambul, 31 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, han consensuado este sábado en Estambul trabajar para reactivar el acuerdo de exportación segura de cereales desde Ucrania.

Por EFE
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"Hoy hemos acordado con el presidente Erdogan trabajar sobre el pasillo de cereal del mar Negro", dijo Zelenski en una rueda de prensa, en referencia al pacto con Rusia de 2022, que permitía la exportación segura de ciertos productos agrícolas de Ucrania.

"Turquía apoya pasos a favor de la navegación segura en el mar Negro", agregó el mandatario ucraniano, tras su reunión con Erdogan en el palacio de Dolmabahçe en Estambul.

"Es evidente que atacar a buques civiles y elevar la tensión en el mar Negro no beneficia a nadie. Estos ataques son completamente inaceptables, vengan de quien vengan y tengan el motivo que tengan", dijo Erdogan en la misma comparecencia.

"Continuaremos hablando con las partes implicadas para garantizar la seguridad de navegación en el mar Negro", agregó.

Zelenski llegó este sábado a Turquía después de un mes de frecuentes ataques a buques mercantes en el mar Negro, que causaron la muerte o desaparición de treinta marineros en la primera mitad de octubre.

Tanto Ucrania como Rusia han atacado durante este año con drones aéreos o navales a buques civiles que consideran que están al servicio de la economía del adversario, pero Moscú es el principal sospechoso en la intensa oleada de ataques en las últimas semanas, si bien no hay atribuciones oficiales.

Zelenski agregó que durante la primera mitad de noviembre se prepararán negociaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania y añadió que habló con Erdogan "de la probabilidad de celebrar estas reuniones en Turquía".

Estambul ya acogió en julio de 2025 una reunión de negociadores ucranianos y rusos, pero este encuentro terminó sin resultados.

Por otra parte, Erdogan señaló que también se avanza en la relación bilateral entre Turquía y Ucrania con el objetivo de elevar el comercio bilateral hasta los 10.000 millones de dólares, duplicando el volumen habitual en los últimos años.

Tras su reunión con Erdogan, Zelenski también tenía previsto reunirse con el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I.

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