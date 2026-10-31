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Mundo
31 de octubre de 2026 - 13:05

Estados Unidos alerta a Rusia de posible atentado terrorista en museo en el sur de Moscú

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Moscú, 31 oct (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Moscú alertó a las autoridades rusas de una "amenaza real" de un atentado terrorista con numerosas víctimas este sábado en el museo Tsarítsino, al sur de la capital rusa, y llamó a los ciudadanos estadounidenses a no visitar esta institución cultural.

Por EFE
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"La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha recibido informaciones sobre una amenaza real de un ataque que podría causar numerosas víctimas el 31 de octubre en el museo-vedado de Tsarítsino", indicó la legación diplomática estadounidense en su portal oficial.

Añadió que "el gobierno estadounidense está coordinando las medidas de respuesta con las autoridades rusas pertinentes".

La Embajada llamó a los estadounidense a evitar visitar el museo, donde esta noche está previsto un concierto, y mantenerse alejados de sus instalaciones.

"Preste atención a su entorno. Revise su plan de seguridad personal. Mantenga su teléfono celular cargado para un caso de emergencia. Lleve consigo documentos de identificación. Manténgase informado a través de los medios de comunicación locales", añadió.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó haber recibido la información de la parte estadounidense y aseguró estar tomando las medidas pertinentes.

El museo, ubicado en el sur de Moscú, abarca más de 405 hectáreas y combina palacios de arquitectura neogótica única con extensos bosques, puentes y estanques, lo que le ha convertido en uno de los lugares de paseo favoritos de los moscovitas.

La Embajada estadounidense en Moscú emitió una advertencia similar en 2024, dos semanas antes del atentado terrorista en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, en la que varios islamistas masacraron a 151 personas.

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