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Mundo
31 de octubre de 2026 - 16:25

Francia registra menos arrestos pero sigue en alerta ante protestas sin autorización

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París, 31 oct (EFE).- El Gobierno francés anunció este sábado que al menos 422 personas han sido arrestadas en el país hasta las 19:50 horas, menos que en las dos anteriores movilizaciones, pero señaló que sigue en alerta por los llamamientos en redes que incitan a protestas sin autorización en varias ciudades francesas.

Por EFE
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El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró que "las marchas reivindicativas se desarrollaron bien", aunque deploró que grupos de alborotadores infiltrados en las manifestaciones hayan vuelto a enfrentarse a las fuerzas del orden.

"Esperamos firmemente a quienes quieran venir a enfrentarse esta noche. Que quede claro: les esperamos con firmeza y con toda la autoridad", señaló Nuñez, en una comparecencia ante los medios.

Entre los incidentes, el titular de Interior contó que un policía resultó herido leve tras haber sido atacado con un cóctel molotov, tras viralizarse las imágenes del agente con parte de su equipación en llamas.

Las fuerzas del orden siguen en alerta debido a que en las redes sociales circulan llamamientos a protestar sin autorización y a cometer actos violentos aprovechando la noche de Halloween.

"La jornada no ha terminado ni mucho menos. Eso significa que el nivel de vigilancia no va a bajar", advirtió.

Los incidentes al final de las manifestaciones se produjeron en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes o Toulouse, aunque, en general, la participación en las movilizaciones por todo el país -unas 320.000 personas, según cifras oficiales- descendió respecto a las del pasado sábado, y especialmente en comparación a las del 17 de octubre.

Para evitar una jornada como aquella, cuando las fuerzas del orden perdieron el control y los alborotadores realizaron numerosos actos vandálicos, unos 70.000 agentes se han desplegado en el país.

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