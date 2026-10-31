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Mundo
31 de octubre de 2026 - 14:15

Gobierno de Ecuador declara emergencia en isla de Galápagos por fuertes lluvias de El Niño

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Quito, 31 oct (EFE).- Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados.

Por EFE
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El portavoz presidencial, José Julio Neira, informó que el Comité de Emergencias (COE) cantonal declaró la emergencia por las inundaciones y los daños registrados en distintas zonas de la isla.

Según los reportes del servicio de emergencias ECU 911, las precipitaciones provocaron el desbordamiento de cauces, inundaciones en viviendas y daños en carreteras e infraestructuras eléctricas.

Además, en torno 80 personas tuvieron que ser evacuadas.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Carolina Lozano, indicó que se han habilitado dos alojamientos temporales con capacidad para 500 personas y que se valoran las necesidades de familias afectadas.

También anunció el traslado de 1.000 kits de asistencia humanitaria y precisó que esta tarde está previsto que salga desde Guayaquil un contingente para reforzar las labores de atención, una vez se habiliten las operaciones aeroportuarias.

Por su parte, el presidente del COE Nacional, Roberto Luque, destalló el despliegue de trece profesionales sanitarios, 54 atenciones médicas y que tres personas fueron trasladadas a un hospital.

Las fuertes precipitaciones también obligaron a suspender temporalmente los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra y así reservarlo para operaciones de emergencia y ayuda humanitaria.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensase inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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