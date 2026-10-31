Gobierno francés pide volver a clase mientras estudiantes preparan nuevas movilizaciones

Tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como su ministro de Educación, Édouard Geffray, han multiplicado en los últimos días sus llamamientos para que los estudiantes retomen las clases, tras más de un mes de movilizaciones estudiantiles en demanda de mejoras en las condiciones educativas y en los centros de secundaria.

A dos días de la vuelta a las aulas, Geffray difundió en sus redes sociales una carta dirigida a los estudiantes de secundaria en la que expresó su "profunda confianza" en los jóvenes y defendió las medidas anunciadas esta semana por el Ejecutivo para responder a sus reivindicaciones.

El ministro presentó la educación como una herramienta para que los jóvenes puedan progresar, desarrollarse y convertirse en ciudadanos libres e informados.

"Mi prioridad absoluta es que los alumnos vayan a clase", afirmó Geffray el martes en una entrevista con BFMTV. Un día después, Macron trasladó un mensaje similar en otra extensa entrevista en HugoDécrypte: "Lo que deseo sobre todo es que, dado que los jóvenes han sido escuchados, puedan volver a clase", señaló el presidente en ese canal dirigido a los jóvenes, con millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram.

Mensajes que coinciden con una semana en la que las organizaciones estudiantiles confirmaron su intención de mantener la presión sobre el Gobierno, al considerar insuficientes las medidas anunciadas.

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Geffray destacó en su misiva que entre las principales iniciativas figura limitar a 28 el número de alumnos por clase en segundo curso de secundaria en la mitad de los institutos menos favorecidos a partir de septiembre de 2027, antes de extender la medida a todos los centros en 2028, así como contrataciones de docentes.

El ministro incidió asimismo en cambios este curso en Parcoursup, la denostada plataforma de admisión a la enseñanza superior, que será sustituida en 2028.

El Gobierno también estudiará cambios en los horarios escolares, las pausas para comer y las condiciones del transporte, además de revisar el sistema de evaluación continua del bachillerato, con el objetivo de adoptar decisiones aplicables desde el próximo curso.

Pese a estos anuncios, las organizaciones estudiantiles no dan por cerrada la movilización y mantienen su demanda de una inversión de 10.000 millones de euros, destinada, entre otros objetivos, a crear 250.000 plazas en la educación superior, contratar más profesores y renovar institutos. También reclaman la derogación de Parcoursup.

La Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria (USL), al frente de los bloqueos durante las últimas semanas, espera una reanudación "masiva" de las protestas a partir del lunes, aunque no ha llamado a bloquear los centros desde el primer día de clase, sino a organizarse en asambleas para votar las acciones del martes.

Contemplan intensificar las movilizaciones el jueves próximo, coincidiendo con una jornada de huelga sindical, en la que esperan coordinar sus acciones con las de los profesores.