Halloween llena de disfraces los cafés y las calles de Teherán pese a las prohibiciones

Las celebraciones comenzaron el jueves y se prolongaron durante el viernes, días festivos del fin de semana iraní, hasta llegar a la noche de este sábado, 31 de octubre, fecha de Halloween.

Durante estas jornadas, algunos cafés y restaurantes de Teherán se transformaron en escenarios de fiestas con decoraciones fantasmagóricas, disfraces y sesiones de DJ que mezclaban música electrónica con canciones iraníes, pese al riesgo de clausura.

Otros jóvenes optaron por reuniones privadas para disfrutar de una celebración que muchos conocieron a través de películas como 'Wednesday', la serie 'Friends', y las redes sociales y que poco a poco se ha hecho un hueco entre sus actividades de ocio.

“No conozco la historia detrás de Halloween, aunque sé que se relaciona con el mundo de los espíritus, pero para nosotros se trata más de pasarlo bien de una manera diferente y divertirnos”, cuenta a EFE Sara, una vendedora de ropa de 28 años.

Para Farzaneh, una médica de 46 años que lleva tiempo celebrando Halloween, esta fiesta es sobre todo una oportunidad para que los niños y jóvenes se diviertan, "más allá de sus orígenes y de las antiguas creencias sobre el contacto entre los vivos y los muertos".

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“En Irán no se promueven algunas festividades persas anteriores al islam y por eso aprovechamos para celebrar Halloween, para que nuestros hijos tengan momentos de felicidad y los más jóvenes lo disfruten”, explica.

La creciente afición por Halloween también se refleja en las tiendas de uno de los barrios armenios de Teherán, donde se venden calabazas, esqueletos, fantasmas, sangre artificial, accesorios y máscaras de goma, algunas iluminadas, además de disfraces inspirados en personajes del cine y la televisión.

Entre los más populares figuran los atuendos de 'El juego del calamar', 'el Joker', 'Maléfica', 'piratas' y 'Ghostface', el asesino enmascarado de la saga 'Scream', mientras algunos comercios incluso publicitan zombis eléctricos para completar la ambientación.

“Los precios de los disfraces son demasiado altos para afrontarlos fácilmente, pero como no hay muchas festividades de este tipo, mereció la pena probarlo”, afirma Zahra, una estudiante de biología de 27 años, satisfecha con la variedad de productos.

Este año, la fiesta también salió a la calle en una escena poco habitual en la capital iraní.

La calle Iranshahr (centro de Teherán), una zona conocida por sus cafeterías y frecuentada por jóvenes, se convirtió en un improvisado escenario de Halloween, con chicos y chicas maquillados y disfrazados que paseaban y posaban para fotografías.

Las imágenes circularon por las redes sociales y provocaron críticas de medios ultraconservadores como la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que reprocharon a los participantes haber dejado de lado las tradiciones iraníes para "imitar una celebración importada" y convertir la calle en un espectáculo "superficial".

La expansión de Halloween contrasta con las restricciones impuestas por las autoridades iraníes, que han prohibido su celebración y promoción en establecimientos públicos con el argumento de “proteger los valores culturales, religiosos y sociales” del país.

La Cámara de Gremios de Irán advirtió a las cafeterías, los restaurantes y otros negocios de que "está prohibido organizar todo tipo de fiesta, reunión, actividad publicitaria o vender artículos" relacionados con esta festividad.

La entidad avisó además de que los establecimientos infractores se exponen a la clausura y sus responsables pueden ser remitidos a las autoridades judiciales.

Las medidas no se han quedado solo en advertencias.

En la provincia central de Yazd, la Fiscalía informó de la clausura de locales donde se celebraron fiestas de Halloween en las ciudades de Yazd y Ardakán y de la citación de sus organizadores por presuntas "infracciones", entre ellas fiestas en las que hombres y mujeres bailan juntos sin respetar las normas islámicas de vestimenta, y la presencia de mujeres sin velo.

Pese a las restricciones y al temor de los comerciantes a las inspecciones, Halloween continúa abriéndose paso entre los jóvenes iraníes, que encuentran en sus disfraces, fiestas y fotografías una oportunidad para divertirse de una manera diferente.