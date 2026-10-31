Irán continúa las consultas sobre la guerra en Doha, pero descarta reunirse con EE.UU.

"No vemos la necesidad de reunirnos con los estadounidenses en este momento. Nuestras condiciones son claras y los mediadores continúan sus consultas al respecto", afirmó Araqchí en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, un día después de que una delegación de Catar visitara Teherán, por segunda vez en una semana, para intentar reanudar las negociaciones de paz estancadas desde julio.

El jefe de la diplomacia iraní dijo que uno de sus asistentes se encuentra en Catar para continuar las conversaciones y agregó que los mediadores cataríes y paquistaníes continúan las consultas sobre las condiciones planteadas por Teherán para retomar las negociaciones con Washington.

Asimismo, indicó que los intermediarios han presentado propuestas relativas al programa nuclear iraní, que Teherán estudia actualmente como parte de una segunda fase del proceso.

Araqchí consideró positivo que Washington intente abrir la puerta al diálogo, al referirse a la carta enviada esta semana por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, aunque advirtió de que, si el propósito de la misiva es generar controversia, supondría "un error más" que se sumaría a los anteriores de Estados Unidos.

El diplomático indicó que Teherán ha estudiado detenidamente la carta de Vance y que su contenido fue analizado en reuniones de alto nivel, sin ofrecer detalles al respecto.

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Sobre posibles futuros contactos con Estados Unidos, el ministro aseguró que actualmente no existen planes para reunirse con representantes estadounidenses y calificó de "mera especulación de los medios" las informaciones sobre un posible encuentro.

El ministro aseguró que, para mantener conversaciones directas o indirectas, Estados Unidos debe primero aceptar las condiciones de Irán, entre ellas el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, la liberación de activos congelados iraníes, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses.

En relación con el estrecho de Ormuz, Araqchí afirmó que la propuesta iraní es la única que se está considerando actualmente para su reapertura.

Los esfuerzos diplomáticos se desarrollan mientras continúan estancadas las negociaciones de paz entre Teherán y Washington, interrumpidas desde julio, y aumentan las especulaciones sobre una posible nueva escalada militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes que se mantiene el diálogo con Irán para poner fin al conflicto.

Sin embargo, medios estadounidenses como Axios y The New York Times informaron de que Washington y Tel Aviv coordinan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques contra dirigentes iraníes, instalaciones energéticas y nucleares e infraestructuras del país.

La actividad diplomática de Catar y Pakistán, junto con los contactos mantenidos recientemente por representantes de Arabia Saudí y Turquía en Teherán, forma parte de los esfuerzos regionales para evitar una nueva escalada y encontrar una salida negociada a la guerra.