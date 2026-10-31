Jameneí ordena responder de inmediato y “sin límites geográficos” a cualquier amenaza

“Cualquier amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, debe recibir una respuesta inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, afirmó Jameneí durante una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el comandante en jefe del Ejército, el general de división Amir Hatami, según informó el portal del líder supremo.

Jameneí dijo además que “si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las Fuerzas Armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones de poner fin” al conflicto.

Asimismo, pidió actualizar la lista de objetivos militares para que todo tipo de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos e Israel queden al alcance de las Fuerzas Armadas iraníes.

Durante los primeros 40 días de la guerra lanzada por Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica lanzó ataques de represalia contra objetivos estadounidenses en los países árabes de la región, así como contra el territorio israelí.

En el encuentro, Abdolahi presentó informes sobre el estado de preparación de las fuerzas militares desplegadas en las costas del golfo Pérsico, las zonas operativas del estrecho de Ormuz, el mar de Omán y las fronteras noroccidentales y surorientales del país.

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Según Abdolahi, las Fuerzas Armadas han multiplicado la producción de municiones y armamento de reconocimiento, apoyo y combate.

En las últimas dos semanas, el líder supremo iraní ha multiplicado sus reuniones con las autoridades del país en medio de las especulaciones de medios estadounidenses sobre los planes de Israel y EE.UU. para lanzar nuevos bombardeos contra la República Islámica después de las elecciones estadounidenses de medio mandato de este martes.

Jameneí sostuvo encuentros con el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf; el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

En la reunión con Rezaei el martes pasado, Jameneí había insistido en que el fin de la guerra pasa por el cumplimiento de las condiciones planteadas por Teherán, en referencia a su plan de siete días, que exige el fin de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones estadounidenses y la liberación de los activos congelados de Irán, para después acceder a reabrir el estrecho de Ormuz y negociar su controvertido programa nuclear con Washington.

El religioso, de 57 años, no ha aparecido aún en público ni ha difundido mensajes de audio desde su elección el 8 de marzo como líder supremo, después de que su antecesor y padre, Alí Jameneí, perdiera la vida el primer día de la guerra.