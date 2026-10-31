Kenia defiende su gestión del ébola tras restricciones de viaje impuestas por Arabia Saudí

"Las medidas adoptadas no solo son excesivas, sino que no están respaldadas por la situación epidemiológica actual del país", declaró el Ministerio de Salud de Kenia en un comunicado, en el que mostró su "preocupación" ante estas medidas.

Para "disipar cualquier duda", el ministerio recordó que el primer caso detectado fue importado desde la República Democrática del Congo (RDC), y que rastrearon "con rapidez" la totalidad de los 135 contactos relacionados con esa persona.

"Además, procedimos a poner en cuarentena a 118 contactos. Los ocho casos confirmados estuvieron vinculados al caso índice, tratándose de trabajadores de la salud (cuatro) o familiares cercanos (cuatro)", detalló la cartera ministerial.

"NO hemos tenido ninguna transmisión de la enfermedad fuera de este grupo y reitero que NO tenemos evidencia de transmisión comunitaria. NO hemos reportado ningún caso nuevo desde el 19 de octubre de 2026. Hemos perdido a un paciente, además del caso índice", añadió.

Además, aclaró que los siete pacientes que aún reciben atención médica "evolucionan favorablemente" y que cinco de ellos ya han dado un primer resultado negativo en la prueba del virus del Ébola tras completar el tratamiento, a la espera de una segunda prueba programada para este lunes.

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El ministerio mostró su optimismo sobre estos pacientes, y espera que regresen a sus hogares el martes junto con otros 46 contactos en cuarentena que no han desarrollado ningún síntoma, sumándose así a los veinte contactos que ya habían sido dados de alta.

Arabia Saudí suspendió el viernes los viajes de sus ciudadanos a Kenia y paralizó la expedición de visados ​​a las personas procedentes de ese país tras una evaluación de la situación del ébola.

Las autoridades saudíes también prohibieron la entrada a los viajeros que lleguen directamente desde Kenia o a través de terceros países si han permanecido en Kenia o en otro país que esté experimentando un brote activo de ébola en los 21 días anteriores a su llegada.

El primer caso detectado en Kenia correspondía a un hombre keniano de 40 años que había vivido los últimos siete en la RDC, donde recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar a Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.351 casos confirmados y 5.026 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Kenia, se ha detectado un caso más vinculado al brote congoleño en Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.