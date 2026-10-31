La Caricom prefiere que Burnham se disculpe de la esclavitud en nombre del Reino Unido

Burnham, en un artículo publicado hoy en el diario The Guardian, ha indicado que está "abierto" a que el Reino Unido se disculpe formalmente por el comercio de esclavos que promovió en la época colonial, pero ha descartado la posibilidad de hacer reparaciones económicas.

Pierre, por su parte, aseguró -en un comunicado- que "ningún primer ministro británico había llegado tan lejos hasta ahora" en cuestión de ofrecer unas disculpas por la esclavitud en el Caribe.

"Sería un error por nuestra parte no reconocerlo, y acogemos este gesto con el mismo espíritu con el que parece haber sido ofrecido. Durante más de una década, esta Comunidad ha solicitado precisamente un diálogo de esta naturaleza", destacó Pierre.

Sin embargo, de acuerdo con el líder de la Caricom y primer ministro de Santa Lucía, "la amistad exige franqueza; por tanto, debo ser igualmente claro respecto a los puntos en los que discrepamos".

"La Comunidad del Caribe no acepta la afirmación de que las reparaciones no sean la respuesta adecuada. Tampoco aceptamos el argumento de que la responsabilidad desaparece porque los ciudadanos británicos actuales no participaron personalmente en estos crímenes", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante ello, Pierre enfatizó que "la justicia reparativa nunca ha tratado sobre la culpa individual", pues "se refiere a la responsabilidad de los Estados y las instituciones, una responsabilidad que no prescribe con el paso de las generaciones".

"Sostenemos que las generaciones sucesivas siguen siendo beneficiarias -en términos materiales, sociales y psicológicos- de aquel crimen que consistió en la esclavitud racializada de seres humanos tratados como propiedad", añadió.

Pierre aseguró, además, que el Estado británico "no se limitó a tolerar la esclavitud: la legisló, la protegió y se benefició de ella".

"En el momento de la emancipación, ese mismo Estado indemnizó a los esclavistas por la pérdida de su propiedad, mientras que las personas anteriormente esclavizadas no recibieron tierras, ni riqueza, ni compensación alguna, a pesar de haberlo reclamado", lamentó el primer ministro caribeño.

Burnham, un líder laborista, no obstante, expresó su "pesar y arrepentimiento" por el sufrimiento causado por este comercio que su país practicó durante siglos y manifestó su deseo de proponer un "diálogo" sobre este asunto.

El primer ministro británico se refirió a la esclavitud mientras el rey Carlos III está de gira por países del Caribe -Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda- y antes de asistir la próxima semana a la reunión de jefes de gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

"Mantener estas conversaciones difíciles para salvaguardar la Mancomunidad de cara al futuro es lo correcto. Es, además, un acto de patriotismo. No solo porque redunde en nuestro propio interés, sino porque el Reino Unido es una nación segura de sí misma, decente y valiente. Fuimos pioneros a nivel mundial en la abolición de la esclavitud, y hoy podemos volver a ejercer ese liderazgo", escribió el jefe de Gobierno británico.

El primer ministro, que asumió el poder el pasado julio tras la dimisión de Keir Starmer, calificó el pasado comercio de esclavos como una "violación brutal" de seres humanos.

Durante la visita del monarca británico al Caribe, varios países han reiterado sus exigencias para que el Reino Unido se disculpe por su papel en la venta de personas esclavizadas con fines lucrativos, así como la petición de reparaciones.

En ese sentido, Burnham subrayó -en su artículo- que es importante escuchar las peticiones de disculpas y dijo estar "abierto a considerarlas", pero evitó plantear pagos en concepto de reparaciones.