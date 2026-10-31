La movilización cae en el tercer sábado consecutivo de protestas en Francia

Tras las restricciones impuestas por el Gobierno por el temor a disturbios y saqueos, que impidieron que las marchas discurrieran por el centro de las ciudades, el Ministerio de Interior francés contabilizó, hasta las 17 horas (15 GMT), unos 320.000 manifestantes en todo el país.

Es un número significativamente menor a los 410.000 del sábado pasado y los 550.000 del 17 de octubre, jornada en la que se vieron escenas de caos generalizado que dieron la vuelta al mundo.

Como es habitual, los impulsores de la movilización dan cifras más altas y la intersindical estudiantil situó la participación total en medio millón y el sindicato CGT en 800.000.

En París, donde el número de manifestantes de acuerdo al conteo gubernamental fue de 70.000, la marcha principal transcurrió en calma pero se tensionó en su punto final, la Porte de Charenton (sureste).

Allí se dieron enfrentamientos entre la policía y alborotadores y manifestantes que se negaban a disolver la concentración, con lanzamientos de objetos y pirotecnia, uso de gases lacrimógenos y pequeños incendios de contenedores y mobiliario urbano.

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Escenas parecidas se vieron en lugares como Lyon, Marsella, Rennes, Estrasburgo, Toulouse o Nantes.

Al margen de las manifestaciones en sí, el Gobierno está en alerta por los llamamientos en las redes sociales, por parte de grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados, para provocar disturbios, cometer saqueos y aprovechar la celebración de la noche de Halloween para cometer actos de violencia.

Por ello había preparado un férreo dispositivo de seguridad con 70.000 agentes, restricciones a la circulación de menores no acompañados y toques de queda en algunas zonas, como en París en la Plaza de la República o en el nodo comercial de Châtelet-Les Halles, donde se produjeron numerosos saqueos el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.

Esta caída de la participación se debe, según los dirigentes estudiantiles, a la estrategia del "caos" que, según ellos, puso en marcha el Gobierno de Emmanuel Macron con las restricciones de las manifestaciones no sindicales y los vaivenes jurídicos para autorizar marchas en zonas muy alejadas de los centros urbanos, en especial en París.

Una intentona, aseguran, de "desorganizar" las protestas, por un lado, y de "dividir" a los estudiantes, por otro, que están en el corazón de esta movilización porque las protestas comenzaron a finales de septiembre con los bloqueos que organizaron en institutos frente al deterioro de la educación pública.

"Nos negamos a entrar en esta estrategia de desorganización y de caos", aseguró hoy la secretaria general de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef), Manon Moret, quien emplazó al Gobierno a "poner sobre la mesa 10.000 millones de euros" que, según calculan, hacen falta para acometer sus demandas.

Ven insuficientes las medidas anunciadas hasta la fecha y, por ello, llamaron este sábado a retomar el martes y jueves los bloqueos en universidades y centros escolares, que han vivido un parón de quince días por las vacaciones de otoño, que terminan el lunes.

El jueves se sumarán además a la huelga convocada por los sindicatos y los 'chalecos amarillos' en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos.

De poco parece haber servido la multiplicación de mensajes a favor de una vuelta en calma a las aulas el lunes lanzados tanto por el presidente francés, Emmanuel Macron, como por su ministro de Educación, Édouard Geffray, quien en una carta abierta anoche enumeró las principales iniciativas ya anunciadas.

Entre ellas figura limitar a 28 el número de alumnos por clase en segundo curso de secundaria en la mitad de los institutos menos favorecidos, a partir de septiembre de 2027, antes de extender la medida a todos los centros en 2028, así como contrataciones de docentes o modificar ya en este curso Parcoursup, la denostada plataforma de admisión a la enseñanza superior.

La coordinadora de los 'chalecos amarillos', cuya convocatoria este viernes a hacer caceroladas quedó en agua de borrajas, llamó este sábado una "asamblea de asambleas" para finales de noviembre con el objetivo de agrupar las distintas luchas sociales, tras lo que calificó de "éxito inmenso" y punto de inflexión del movimiento en la jornada de protestas del 17 de octubre de 2026.