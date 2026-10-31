La ONU dice que habrá más sufrimiento y menos paz en Somalia tras el fin de su misión

"La resolución que contempla el cierre de la misión en Somalia probablemente traerá menos paz y más sufrimiento y desafíos humanitarios", dijo Mohammed en una sesión en la capital egipcia durante la presentación del Índice Ibrahim de gobernanza en África (IIAG, en inglés), una herramienta bianual elaborada por la Fundación Mo Ibrahim para evaluar la calidad de la gobernanza en 54 países del continente.

Afirmó que "está claro" que Estados Unidos no quiere financiar misiones de paz en el continente africano, lo cual tildó de un "error", por lo que llamó a que la Unión Africana (UA) "alce la voz".

El cierre de la UNTMIS representa el capítulo final de un proceso continuado de apoyo político que comenzó con la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) en 1995, prosiguió a través de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) desde 2013 y entró en su fase final de transición con la creación de la UNTMIS en 2024.

Igualmente, el jefe de la UNTMIS, Raisedon Zenenga, dijo hoy en un comunicado que esta conclusión marca el "inicio de otro" capítulo por parte de la ONU en Somalia, al tiempo que reconoció los "importantes desafíos" que persisten en el país africano, como el del grupo terrorista Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda y que controla zonas rurales del centro y el sur del país, o las tensiones internas entre diferentes actores políticos y tribales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, indicó, por su parte, en su cuenta de la red social X que el organismo seguirá apoyando a Somalia a través de sus agencias, fondos y programas, en colaboración con las autoridades somalíes, la Unión Africana y otros socios internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el Gobierno somalí no hizo referencia este sábado al fin de la UNTMIS, el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, reafirmó su compromiso de "continuar la lucha" contra Al Shabab y mejorar las condiciones democráticas, de gobernanza y de seguridad del país.