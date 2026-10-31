La ONU pone fin a su misión en Somalia con la amenaza yihadista aún presente

"Hoy no se pone fin a la colaboración entre las Naciones Unidas y Somalia, sino que marca la conclusión de un capítulo y el comienzo de otro", declaró el jefe de la UNTMIS, Raisedon Zenenga, en un comunicado.

Zenenga reconoció los "importantes desafíos" que persisten en Somalia, como el del grupo terrorista Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda y que controla zonas rurales del centro y el sur del país, o las tensiones internas entre diferentes actores políticos y tribales.

Sin embargo, elogió el "considerable progreso" del país desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Aunque desde entonces Somalia vive en un estado de conflicto y caos, Zenenga explicó que se han logrado avances en el fortalecimiento del Estado, la inclusión política, los procesos constitucionales, los marcos de derechos humanos y el desarrollo de estructuras de gobernanza que permiten la toma de decisiones liderada por los somalíes.

"Somalia -añadió- cuenta hoy con instituciones nacionales y federales que no existían cuando comenzó la intervención política de la ONU" en 1995, cuando se creó la Oficina Política de la ONU para Somalia (UNPOS).

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A pesar de ello, dijo que la participación continua de la comunidad internacional seguirá siendo "fundamental" para mantener este progreso y abordar los desafíos pendientes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, indicó en su cuenta de la red social X que el organismo seguirá apoyando a Somalia a través de sus agencias, fondos y programas, en colaboración con las autoridades somalíes, la Unión Africana y otros socios internacionales.

"Reconociendo los significativos desafíos políticos, de seguridad, humanitarios y de desarrollo que persisten, pido un apoyo internacional sostenido para consolidar el progreso, avanzar en el diálogo político inclusivo y la reconciliación, fortalecer las instituciones y proteger los derechos humanos", expresó.

Guterres también elogió el "progreso alcanzado", así como la "determinación y resiliencia del pueblo somalí" pese a los desafíos que persisten.

Aunque el Gobierno somalí no hizo referencia este sábado al fin de la UNTMIS, el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, reafirmó su compromiso de "continuar la lucha" contra Al Shabab y mejorar las condiciones democráticas, de gobernanza y de seguridad del país.

Somalia solicitó oficialmente a la ONU en mayo de 2024 -tras un "examen exhaustivo" de sus "prioridades estratégicas"- que terminara la Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM), presente en el país desde 2013 y reemplazada entonces por la UNTMIS.

UNSOM sustituyó a su vez a la UNPOS, que existió desde el 15 de abril de 1995 hasta la expiración de su mandato el 2 de junio de 2013.

La salida de la misión se produce mientras el país busca apoyo y más financiación para la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana (UA) en Somalia (AUSSOM).

La AUSSOM se enfrenta a un futuro incierto después de que Estados Unidos notificara el pasado julio que, aunque no se opone a la renovación del mandato de esa misión por parte del Consejo de Seguridad, sí que rechazaría cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo por parte de la ONU al dispositivo.

Aunque Washington afirmó inicialmente que acabaría con su financiación a partir del próximo 31 de diciembre, posteriormente alargó ese plazo un año más.