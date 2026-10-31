La ONU reclama a hutíes investigar la muerte de su empleado detenido por más de dos años

El alto comisionado sostuvo que la noticia de la muerte de Mohamed el Shami, miembro del personal del organismo en Yemen, ha sido devastadora y que ésta ocurrió hace más de un mes, pero su familia recién fue informada.

"Se trata de una pérdida desgarradora para la Oficina de Derechos Humanos y para el conjunto de las Naciones Unidas. La familia de Mohamed no ha recibido ninguna explicación sobre la causa o las circunstancias de su muerte; merecen saber la verdad", exigió Türk.

Otros siete empleados de la Oficina de Derechos Humanos están detenidos en Yemen, además de trabajadores humanitarios y miembros de la sociedad civil, para los que el alto comisionado pidió la libertad incondicional.

Esta situación pone de relieve la inseguridad del personal de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias que trabajan en Yemen, en particular en las zonas bajo control de los hutíes, incluidas ciudades densamente pobladas, como la capital, Saná.

Como parte de una investigación "urgente, independiente y exhaustiva", Türk sostuvo que se deben divulgar todos los expedientes médicos y de detención pertinentes, conservar las pruebas que puedan existir y permitir que se realice un examen independiente de cualquier causa de muerte supuesta.

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"Debe haber rendición de cuentas por las irregularidades cometidas", agregó.

Para los que siguen detenidos, Türk dijo a los hutíes que deben garantizar su seguridad, un trato humano, acceso a la atención médica necesaria, el contacto con sus familias y el acceso de la ONU.

"Al detener a nuestros colegas, las autoridades de facto están socavando gravemente nuestra capacidad para apoyar al pueblo de Yemen durante una crisis humanitaria y de derechos humanos de suma gravedad", enfatizó.