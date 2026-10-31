La Policía detiene a 48 personas en Londres por apoyar al grupo Palestine Action

En un comunicado publicado en la red social X, la Met señala que "la mayoría de los arrestos se han producido por expresar el respaldo a una organización proscrita. Los agentes permanecen en el lugar".

El anterior gobierno laborista de Keir Starmer decretó la prohibición de Palestine Action en 2025, al que consideró grupo terrorista, después de que varios activistas entrasen en junio de ese año en la base aérea militar de Brize Norton (sur de Inglaterra), donde causaron daños al pintar de rojo dos aviones.

Esta decisión ha sido controvertida en el Reino Unido, donde simpatizantes han salido a la calle en diversas manifestaciones para expresar su respaldo a la organización y su rechazo a la prohibición.

En la protesta de hoy, unas cien personas se manifestaron ante la embajada de EE.UU., antes de que el 4 de noviembre el Tribunal Supremo británico celebre una vista de apelación -de dos días de duración- para decidir si prohibir a Palestine Action fue legal. El recurso fue presentado por una de las fundadoras de la organización, Huda Ammori.

La proscripción ha generado también malestar en el mundo cultural. La autora irlandesa Sally Rooney anunció que sacaba sus obras de las librerías británicas para evitar posibles represalias legales por su apoyo a Palestine Action.