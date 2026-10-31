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Mundo
31 de octubre de 2026 - 16:00

Líder opositor israelí Eisenkot se abre a pacto con árabes si suscriben sus "principios"

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Jerusalén, 31 oct (EFE).- Gadi Eisenkot, líder opositor del partido israelí Yashar!, dejó abierta este sábado la posibilidad de formar un Gobierno con el respaldo de las listas integradas por palestinos con nacionalidad de Israel, al señalar que cualquier diputado que acepte sus "cuatro principios" fundamentales será considerado como "potencial socio".

Por EFE
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"Las puertas del Gobierno que formemos estarán abiertas a cualquier representante electo que acepte estos principios y esté preparado para estar a la altura de la magnitud del momento", dijo Eisenkot en un comunicado.

Los cuatro principios planteados por Eisenkot son: reconocer a Israel como un Estado judío, democrático, liberal e igualitario; comprometerse con los valores de la Declaración de Independencia de Israel; exigir a todos los ciudadanos el cumplimiento de un servicio militar, nacional o civil (incluidos árabes y/o cristianos); y reconocer a Hamás como una organización terrorista, "cuyas capacidades militares y de gobierno en Gaza deben ser destruidas".

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes los resultados definitivos de las elecciones del martes, donde se llevó la victoria el Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, con 27 escaños, y su coalición obtuvo 53 asientos.

En segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! del exgeneral Gadi Eisenkot, con 21 escaños. El bloque anti Netanyahu quedó así con 48 escaños y necesitaría del apoyo de las listas árabes -que sumaron 19 diputados en el mejor resultado de su historia- para superar el umbral de 61 parlamentarios necesarios para gobernar.

Sin embargo, la mayor parte del bloque opositor, integrado por algunas formaciones de la derecha dura sionista y con altos cargos militares, había descartado en campaña pactar con listas árabes. Dentro de esta coalición, solo Los Demócratas, considerados de izquierda en Israel, habían tendido hasta ahora la mano a los árabes para que Netanyahu no repita legislatura.

Eisenkot también afirmó hoy que planea impulsar una serie de medidas legislativas y decisiones fundamentales cuando se constituya el nuevo Parlamento israelí (Knéset). Entre ellas figuran: la creación de una comisión estatal de investigación sobre los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre; y la instauración del servicio obligatorio para todos los ciudadanos, con el fin de aumentar el número de efectivos del Ejército israelí.

"Que nadie les engañe: en el Estado de Israel, es la Knéset la que otorga su confianza al gobierno, y no al revés", escribió Eisenkot.

Mientras, este sábado centenares de israelíes se congregaron en la plaza Habima de Tel Aviv para exigir la formación de un gobierno que cuente con el apoyo de los partidos árabes (la Lista Conjunta y la Lista Árabe Unida).

Estos se encontraron con varias decenas de contramanifestantes de derecha que se reunieron en el mismo lugar, coreando "Bibi, rey de Israel" y "Ocupar, expulsar y colonizar", además de exigir la convocatoria de nuevas elecciones.

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