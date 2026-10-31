Los 30 años de la tragedia aérea que obligó a Brasil a cambiar su legislación

La aeronave, que cubría la ruta entre São Paulo y Río de Janeiro, se estrelló el 31 de octubre de 1996, apenas 24 segundos después de haber despegado del aeropuerto de Congonhas, la terminal para los vuelos domésticos desde la mayor ciudad del país.

A bordo viajaban 96 personas, entre pasajeros y tripulantes, que murieron en el accidente. Otras tres personas fallecieron en tierra, después de que el avión impactara contra tres edificios y varias viviendas de la calle Luís Orsini de Castro, a unos dos kilómetros del aeropuerto.

La investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos concluyó que la tragedia fue provocada por la apertura indebida del inversor de empuje de la turbina derecha durante la carrera de despegue.

El dispositivo, diseñado para ayudar a frenar el avión durante el aterrizaje, se activó cuando la aeronave necesitaba acelerar para ganar altura, lo que comprometió su estabilidad.

Pese a que el informe final, publicado en 1997, señaló que los pilotos no habían recibido entrenamiento para afrontar una situación de esas características, considerada extremadamente improbable, ninguna persona fue responsabilizada por el accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La tragedia, sin embargo, impulsó una transformación en la forma en que las aerolíneas brasileñas deben atender a los familiares de las víctimas.

Hasta entonces, las compañías no estaban obligadas a prestar asistencia y el apoyo dependía de iniciativas voluntarias de cada empresa, sin protocolos oficiales ni mecanismos específicos de supervisión.

Tras el accidente, familiares de las víctimas crearon la Asociación Brasileña de Parientes y Amigos de Víctimas de Accidentes Aéreos (Abrapavaa), que se movilizó para convertir esa asistencia en una obligación reglamentada.

La organización impulsó la elaboración de normas inspiradas, entre otras referencias, en la legislación estadounidense de asistencia a familiares de víctimas de desastres aéreos, aprobada en octubre de 1996 durante la presidencia de Bill Clinton.

En 1998, representantes de la asociación compartieron su experiencia en un congreso organizado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), en Washington, donde conocieron iniciativas internacionales de apoyo a las familias.

La movilización contribuyó a la creación de la norma brasileña que estableció obligaciones de asistencia a los familiares de víctimas de accidentes aéreos.