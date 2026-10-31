Marruecos defiende el fin de la Minurso, "heredera de un contexto superado"

En la céntrica plaza Mechoua, decenas de personas ataviadas con melfas, las vestimentas tradicionales femeninas saharauis, y largas túnicas o darra, ondearon banderas marroquíes y mostraron retratos del rey.

"Celebro el Día de la Unidad que proclamó su majestad el rey el 31 de octubre. Los saharauis desde Tánger hasta Laguera felicitan al rey por el Día de la Unidad. La fiesta significa que el Sahara es marroquí", dijo a EFE Fatimatu Oaymiya, saharaui promarroquí natural de El Aaiún mientras ondeaba la bandera marroquí.

La celebración, ya prevista en el calendario marroquí, se produce un día después de que el Consejo de Seguridad no lograra aprobar una resolución para prorrogar el mandato de la Minurso, que expira este sábado a medianoche, tras el veto de Rusia a un proyecto presentado por Estados Unidos y el veto de Washington a la propuesta alternativa rusa.

El texto estadounidense, respaldado por once miembros del Consejo de Seguridad, renovaba el apoyo internacional a la iniciativa marroquí de autonomía bajo soberanía de Marruecos como base para alcanzar una solución política al conflicto, sin contemplar el referéndum de autodeterminación reclamado por el Frente Polisario -con el apoyo de Argelia- como opción para resolver una disputa que se prolonga desde hace más de cinco décadas.

La propuesta rusa, por su parte, mantenía la referencia al referéndum de autodeterminación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Marruecos interpretó la falta de renovación del mandato como el cierre de facto de la presencia de la Minurso en lo que considera como "las provincias del sur" y reclamó el cese de sus actividades sobre el terreno "en los próximos días".

"La no renovación del mandato de la Minurso significa claramente que la presencia de esta misión en las provincias del sur del Reino, especialmente a través de su personal, sus vehículos, su equipamiento y sus símbolos, debería cesar en los próximos días", según afirmó el Gabinete Real en un comunicado en la noche del viernes.

La falta de acuerdo deja en el aire el futuro jurídico y técnico de la misión, salvo que el Consejo de Seguridad convoque una sesión in extremis este sábado para alcanzar un acuerdo.

La sede de la Minurso, en un barrio popular del Aaiun, amaneció hoy con el habitual cinturón de seguridad de fuerzas auxiliares y policía marroquí.

El portavoz del Gobierno, Samir Belfqih, dijo hoy en declaraciones a la agencia de prensa marroquí MAP que la Minurso es "heredera de un contexto ya superado" y estimó que desde su creación en 1991 fue "instrumento de internacionalización de un conflicto regional".

¿Qué puede suceder si no se renueve la misión? El exministro y analista Lahcen Haddad cree que Marruecos va a preparar un plan de acción para desarrollar el plan de autonomía en la excolonia española.

"Tal vez Marruecos abrirá un debate en el Sáhara y con la diáspora saharaui (...) después se definirán las medidas necesarias: cambios en la Constitución o en las leyes si hacen falta, elecciones si son necesarias también" dijo a EFE, convencido de que el país "seguirá respetando el alto del fuego".

La posición de Rabat coincide con la interpretación del representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, quien reconoció que el veto ruso impedía prolongar el mandato de la operación.

"Lamentablemente, debido a este veto, el mandato de la operación de mantenimiento de la paz llegará a su fin. Trabajaremos con el secretario general de Naciones Unidas para garantizar una retirada gradual y responsable", afirmó.

Argelia, por su parte, mantiene su defensa de una solución basada en la autodeterminación del pueblo saharaui y en los principios del proceso de descolonización, una posición que sigue marcando sus diferencias con Marruecos sobre el futuro del territorio.

Pese a la incertidumbre internacional generada por el bloqueo, medios marroquíes señalaron que Rabat conocía la posibilidad de un veto ruso y que no supuso una sorpresa para las autoridades del país.

La clase política marroquí ha cerrado filas en torno al monarca. Tanto los partidos que integran la mayoría gubernamental como las principales formaciones de la oposición han coincidido en el que el bloqueo en el Consejo de Seguridad representa un paso hacia el cierre de la Minurso, que no logró su objetivo de celebrar un referéndum en 35 años de misión.