Nigeria identifica dos casos sospechosos de ébola en el noreste del país

"Ambos individuos han sido aislados, la identificación y el registro de contactos están en curso, y se están realizando pruebas de laboratorio", informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC) en un comunicado.

El NCDC, que no especificó el estado concreto en el que fueron identificados, insistió en que se debe esperar a los resultados de laboratorio para confirmar los casos.

Mientras tanto, aconsejó a la población que mantenga una "buena higiene" de manos, que practique un mejor saneamiento y que cumpla con las indicaciones de las autoridades de salud pública.

Nigeria confirmó el 20 de octubre un caso importado de la enfermedad que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Nigeria tras unas vacaciones en Uganda.

El Gobierno suizo confirmó a EFE que su ciudadana no estuvo recientemente en la República Democrática del Congo (RDC), al contrario de lo que afirmaron previamente las autoridades ugandesas.

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Además, el Ministerio nigeriano de Sanidad informó de que análisis genómicos indicaron que el virus detectado en la mujer "guarda relación genética" con el virus identificado en uno de los contagios de la enfermedad registrados en Kenia, si bien esto no confirma por sí mismo todavía una transmisión directa entre los casos.

Un día antes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) afirmó que es posible que la paciente de Nigeria y el caso índice de Kenia se cruzaran en el aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 3 de octubre, cuando ambos transitaron por él.

Todos estos casos están vinculados con el brote de ébola declarado por la RDC el pasado 15 de mayo -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.351 casos confirmados y 5.026 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Nigeria, se han detectado nueve casos vinculados al brote congoleño en Kenia, que ha registrado dos fallecidos.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.