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Mundo
31 de octubre de 2026 - 15:35

ONU advierte que la MINURSO cesará sus operaciones si el Consejo no renueva hoy su mandato

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Nueva York, 31 oct (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental cesarán a partir de la medianoche de este sábado si el Consejo de Seguridad no renueva antes el mandato de la MINURSO, aunque aseguró que no ha dado instrucciones para retirar a su personal.

Por EFE
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Un portavoz de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en Nueva York confirmó la advertencia a EFE, tras el seguimiento de las deliberaciones celebradas la pasada noche por el Consejo de Seguridad en torno al estatus de la misión en el territorio saharaui.

"Si el mandato de la MINURSO no se renueva antes de la medianoche de hoy, sábado, todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental cesarán a partir de ese momento", señaló el portavoz.

Así mismo, la organización adelantó que, conforme a los protocolos habituales, el secretario general de la ONU emitirá una declaración oficial una vez que la misión suspenda formalmente sus actividades sobre el terreno.

Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación de seguridad en todo el territorio y alertó del "riesgo de una escalada de las hostilidades", al tiempo que reiteró la disposición del organismo a continuar apoyando a las partes implicadas para alcanzar una solución política "justa, duradera y mutuamente aceptable".

Por otro lado, el portavoz desmintió las informaciones aparecidas en medios marroquíes que apuntaban al envío de directrices internas para ordenar al personal de la MINURSO permanecer en sus alojamientos y suspender tareas preventivamente.

"Puedo confirmar que no se ha impartido ninguna instrucción al personal de la MINURSO; por tanto, la información (...) parece ser incorrecta", subrayó la fuente.

El organismo internacional quiso también resaltar el papel de los miles de cascos azules que han integrado la misión desde su establecimiento en 1991, al destacar su contribución al mantenimiento de la estabilidad en un entorno que calificó de "sumamente complejo".

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