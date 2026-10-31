Panamá incauta 1.148 paquetes de presunta droga en el litoral pacífico

Tanto los aprehendidos como la embarcación y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

La operación se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía de Drogas, como parte de las acciones de seguridad del Plan Firmeza y la operación Escudo Protector.

Las autoridades no precisaron el tipo ni el peso de la droga incautada, aunque en Panamá los paquetes decomisados suelen pesar aproximadamente un kilogramo cada uno y la sustancia más habitual es la cocaína.

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los operativos en todo el territorio.

Por su posición geográfica e infraestructura logística, el país centroamericano sigue siendo un punto estratégico para las rutas del narcotráfico internacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.