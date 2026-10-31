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Mundo
31 de octubre de 2026 - 11:05

Paysandú, la primera ciudad de Latinoamérica en la que dará una misa el papa León XIV

Imagen sin descripción

Paysandú (Uruguay), 31 oct (EFE).- Ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo en el litoral oeste del país, Paysandú será testigo este noviembre de la primera misa que el papa León XIV ofrecerá en el marco de la visita que hará a Latinoamérica.

Por EFE
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Los carteles con la imagen del sumo pontífice y el lema elegido por la Iglesia Católica para su visita colocados en distintos puntos de la ciudad y los recuerdos a la venta en diferentes comercios son algunas señales de que está lista para un acontecimiento que será histórico.

El próximo 7 de noviembre, el parque París Londres recibirá decenas de miles de personas que llegarán desde distintos puntos del país y de la región para escuchar el mensaje del papa.

"Diría que es la visita más trascendente en la historia del departamento (provincia) asegura en diálogo con la Agencia EFE el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

El papa León XIV llegará en avión a Paysandú un día después de arribar a Montevideo y en horas de la mañana ofrecerá una misa que llevará a que miles de personas crucen horas antes el puente internacional que une a esta ciudad con la argentina Colón.

Olivera remarca la "gran expectativa" que todo esto ha creado en la población y subraya el significado que tendrá para este lugar.

"La oportunidad que supone para Paysandú que durante esas horas esté en el ojo del mundo. El mundo estará mirando lo que vaya a hacer el papa León en este lugar. Que venga mucha gente de otros lados y que pueda conocer lo que nosotros vivimos y respiramos", ejemplifica el intendente.

Remarca en ese sentido la importancia de ser buenos anfitriones y de tener una hotelería y una gastronomía que estén a la altura de las circunstancias. "Más allá de lo económico esto deja algo lindo, que es prepararnos, sentirnos orgullosos de la ciudad y el departamento que tenemos para dar lo mejor de nosotros para el que venga", remarca.

Por su parte, Miguel Suárez, párroco de la basílica Nuestra Señora del Rosario, asegura a EFE que la llegada del papa a Paysandú es "una gran alegría".

"Me parece que Paysandú es una de las ciudades que tienen mayor religiosidad (...) Yo percibo un ambiente muy lindo. Venir a Paysandú es venir a una ciudad que sin dudas lo va a recibir con mucho entusiasmo, con mucha fe", indica.

Dueña de la tradicional fiesta de la cerveza, que cada año recibe miles de personas durante la Semana de Turismo (nombre con el que se denomina en Uruguay a la Semana Santa), 'La Heroica' Paysandú cuenta en su territorio con diversos atractivos turísticos como las termas de agua dulce de Guaviyú o las de agua salada de Almirón, únicas de este tipo en el país suramericano.

Son apenas dos de los muchos lugares para visitar que ofrece, entre los que también destacan Montes de Queguay o la Meseta de Artigas.

"Los centros termales son dos joyas que tenemos en materia de turismo. La gente puede venir a hacer buen turismo de relajación", dice Olivera, quien remarca los muchos lugares que permiten a los visitantes llevarse lindas experiencias.

Sin dudas, una que quienes visitan la ciudad de Paysandú no dejan pasar es la de probar el tradicional postre Chajá, que el sitio especializado que elabora ránkings culinarios Taste Atlas lo colocó en 2023 entre las 30 mejores tortas del mundo.

Clásico uruguayo, el postre tiene tres componentes fundamentales: el merengue, el bizcochuelo y la crema. Fue creado en 1927 por Orlando Castellano y en el marco del viaje del papa se comenzó a vender una edición especial que recuerda este hecho en su empaque.

De esta forma, Paysandú se prepara para recibir a León XIV en una jornada en la que invitará a quienes arriben hasta allí a disfrutar de todo lo que ofrece.

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