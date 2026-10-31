Perú distribuye 48 casas para que unas 200 personas afronten las heladas en altiplano sur

Este tipo de casas bioclimáticas llamadas 'Wasiymi' (mi casa en idioma quechua) tienen 52 metros cuadrados de construcción con adobe (ladrillos de barro y paja) mejorado, y sus muros tienen 40 centímetros de espesor, reforzados con caña de bambú chancada, además de características sismo resistentes.

En cada vivienda hay un vestíbulo, que sirve de barrera física con el exterior, un comedor, un ambiente de uso múltiple y dos dormitorios.

El ministerio destinó una inversión de 2,9 millones de soles (840.000 dólares) para la construcción y entrega, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), de las 48 viviendas rurales Wasiymi en los centros poblados de Macarimayo, Pacochuma y Umaccollana Ajtani, en el distrito de Umachiri, en la provincia de Melgar.

"Los beneficiarios de estas casitas estamos muy agradecidos con el Ministerio de Vivienda. Ahora vamos a estar más protegidos frente a las heladas", manifestó Mario Dante Condori, presidente del Núcleo Ejecutor del centro poblado de Umaccollana Ajtani.

El programa de vivienda brindó asistencia técnica a las comunidades que participaron en la construcción y realizó labores de seguimiento, supervisión, monitoreo y verificación de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y sociales a cargo de los Núcleos Ejecutores para acompañar el desarrollo de las intervenciones.